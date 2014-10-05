تنظيم «داعش» يسيطر على جزء من هضبة استراتيجية مطلة على كوباني

سيطر تنظيم «داعش»، الأحد، على جزء من هضبة استراتيجية مطلة على مدينة كوباني السورية الحدودية مع تركيا واستهدفت طائرات التحالف الدولي مواقعه في المنطقة بغارات جديدة أعاقت تقدمه باتجاه المدينة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون.

واستؤنف القصف على عين العرب (كوباني بالكردية)، بعد هدوء نسبي بعد منتصف ليل السبت الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي، إن «تنظيم (داعش) تمكن خلال الليلة الماضية من السيطرة على الجزء الجنوبي من هضبة مشته النور الواقعة جنوب شرق مدينة كوباني».

وأضاف:«الغارات التي تنفذها طائرات التحالف العربي الدولي تعيق تقدمه في اتجاه المدينة»، مشيرا إلى غارات جديدة «استهدفت سبعة مواقع للتنظيم عند أطراف مشته النور وفي محيطها ليلا، تسببت بخسائر بشرية».

وكان مقاتلو تنظيم «داعش» بدأوا هجوما ترافق مع قصف عنيف ومعارك ضارية على الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية الشرقية لكوباني.