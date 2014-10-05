الإنتربول يقترح تسمية «داعش» بـ«القتلة الجبناء»

اقترحت الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، الأحد، في بيان تسمية تنظيم «داعش» بـ«القتلة الجبناء» لنزع شرعيته، وذلك بعد إدانة ذبحه للرهينة البريطاني آلان هينينج في سوريا.

وفي بيان، قال أمين عام الإنتربول الدولي، رونالد كيه نوبل، «عند القيام بذلك، نقضي على جهود التنظيم لإضفاء الشرعية على جرائمه ونحذر الأجانب الذين يرغبون في الانضمام لهم من أن العالم لا يرى عناصر التنظيم أكثر من مجرد قتلة جبناء».

وحث نوبل المجتمع الدولي على التساؤل عن سبب السماح لـ«جماعة دموية من الإرهابيين التذرع باسم الدين لتبرير أعمالها الإجرامية البغيضة التي يحرمها أي دين».

ونشرت عناصر تنظيم «داعش»، الجمعة، شريطاً مصوراً يظهر ذبح البريطاني آلان هينينج المختطف في ديسمبر بسوريا، والذي بات رابع رهينة غربي يقتله الجهاديون في هذا البلد.

ويرى نوبل أن هذا الفيديو لا يساهم سوى في تعزيز الجهود الدولية من أجل القضاء على هذا التهديد الإرهابي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ودعا أمين عام الشرطة الدولية لزيادة تبادل المعلومات والعمل المكثف لتجنب تجنيد المقاتلين الأجانب وعدم السماح للعناصر المقاتلة بترهيب أولئك «الذين يحترمون الحياة البشرية ودولة القانون».