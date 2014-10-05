«كاميرون» يأمر أجهزة الاستخبارات بالعثور على «الجهادي جون»‏

أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، رؤساء أجهزة الاستخبارات بالعثور على «الجهادي جون» الذي قام بقتل موظف الإغاثة البريطاني آلان هننج، حتى يتمكن من إرسال فريق متخصص لاعتقاله أو قتله.
واستدعى رئيس الوزراء، السبت، رؤساء أجهزة الأمن الداخلي «ام آي 5» و«ام آي 6» وأجهزة الاتصالات لمقر إقامته الريفي «تشيكرز» وأبلغهم بأنه يريد معلومات ليتم تقديمها للقوات الخاصة.
جاء تدخل كاميرون بعد أن أتهم أحد أفراد عائلة هننج وأحد أصدقائه الحكومة بعدم القيام بما يكفي لإنقاذه.
وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء «اجتمع رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية والشرطة والجيش لبحث مقتل آلان هنينغ ورد الحكومة على ذلك».
وأضاف: «تم إطلاع رئيس الوزراء على الجهود التي بذلت خلال الليل لحذف الفيديو الذي يصور عملية القتل البربرية، كما بحث مع المسؤولين الجهود المشتركة لملاحقة القاتلين». وتابع: «وأوضح رئيس الوزراء بأن علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان العثور على هؤلاء الإرهابيين وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم على جرائمهم الشنيعة، وسنواصل العمل مع شركائنا الأمريكيين وشركائنا في المنطقة لتحقيق ذلك».
كما أثار رئيس الوزراء خلال الاجتماع موضوع تسجيل فيديو آخر نشر ليل أمس يظهر فيه أحد مقاتلي داعش البريطانيين، كاشفا عن وجهه، يوجه رسالة أخرى، وتجري الشرطة الآن تحقيقا عاجلا بشأن محتوى الفيديو، بما في ذلك إمكانية أنه ينطوي على جرائم إرهاب لها صلة به.
وعلمت صحيفة «صانداي تايمز» أن رؤساء أجهزة الاستخبارات قدمت لرئيس الوزراء معلومات عن الخلية الإرهابية التي تحتجز باقي الرهائن.
وقالت مصادر في الحكومة إن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتحديد «الجهادي جون»، مؤكدة أن معظم موارد الاستخبارات البريطانية موجهة حاليا نحو الخطر القادم من سوريا.
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