«كاميرون» يأمر أجهزة الاستخبارات بالعثور على «الجهادي جون»‏

أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، رؤساء أجهزة ‏الاستخبارات بالعثور على «الجهادي جون» الذي قام بقتل موظف الإغاثة البريطاني آلان ‏هننج، حتى يتمكن من إرسال فريق متخصص لاعتقاله أو قتله.‏

واستدعى رئيس الوزراء، السبت، رؤساء أجهزة الأمن الداخلي «ام آي 5» و«ام آي 6» وأجهزة ‏الاتصالات لمقر إقامته الريفي «تشيكرز» وأبلغهم بأنه يريد معلومات ليتم تقديمها للقوات ‏الخاصة.‏

جاء تدخل كاميرون بعد أن أتهم أحد أفراد عائلة هننج وأحد أصدقائه الحكومة بعدم القيام بما يكفي لإنقاذه.‏

وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء «اجتمع رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين من الأجهزة ‏الأمنية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية والشرطة والجيش لبحث مقتل آلان هنينغ ورد ‏الحكومة على ذلك».

وأضاف: «تم إطلاع رئيس الوزراء على الجهود التي بذلت خلال الليل لحذف الفيديو الذي ‏يصور عملية القتل البربرية، كما بحث مع المسؤولين الجهود المشتركة لملاحقة القاتلين». ‏وتابع: «وأوضح رئيس الوزراء بأن علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان العثور على هؤلاء ‏الإرهابيين وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم على جرائمهم الشنيعة، وسنواصل العمل مع شركائنا ‏الأمريكيين وشركائنا في المنطقة لتحقيق ذلك»‎.

كما أثار رئيس الوزراء خلال الاجتماع موضوع تسجيل فيديو آخر نشر ليل أمس يظهر فيه ‏أحد مقاتلي داعش البريطانيين، كاشفا عن وجهه، يوجه رسالة أخرى، وتجري الشرطة الآن ‏تحقيقا عاجلا بشأن محتوى الفيديو، بما في ذلك إمكانية أنه ينطوي على جرائم إرهاب لها ‏صلة به‎.‎

وعلمت صحيفة «صانداي تايمز» أن رؤساء أجهزة الاستخبارات قدمت لرئيس الوزراء ‏معلومات عن الخلية الإرهابية التي تحتجز باقي الرهائن.‏

وقالت مصادر في الحكومة إن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتحديد «الجهادي ‏جون»، مؤكدة أن معظم موارد الاستخبارات البريطانية موجهة حاليا نحو الخطر القادم من ‏سوريا.‏