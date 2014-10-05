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' اتمنى عودة ميلان لبطولات أوروبا '

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' اتمنى عودة ميلان لبطولات أوروبا ' ' اتمنى عودة ميلان لبطولات أوروبا '

يأمل كريستيان أبياتى حارس مرمى ميلان الإيطالي، في العودة مجددا للعب في البطولات الأوروبية.

وقال أبياتي عقب الفوز على كييفو بهدفين دون رد في الدوري"أنني سعيد للغاية بهذا الفوز، لاسيما وأن كييفو أدى مباراة رائعة، لقد كان هذا الفوز مهما للغاية بالنسبة لنا، فكنا نحتاج إليه لرفع معنوياتنا".

وأضاف الحارس الدولي المخضرم الذي يبلغ من العمر 37 عاما "نسعى لاستعادة العهود السابقة العظيمة لميلان، وهو الامر الذى بدأناه بالفعل كما ان امامنا فرصة للتحسن بصورة أكبر".

وأعرب أبياتى عن أمله فى أن يتمكن لميلان خلال الموسم الحالى من احتلال مركز فى الدورى الايطالى يؤهله لخوض البطولات الأوروبية.

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