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أمطار خفيفة على مدينة العين وتصادم سيارتين في شارع النباغ

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أمطار خفيفة على مدينة العين وتصادم سيارتين في شارع النباغ أمطار خفيفة على مدينة العين وتصادم سيارتين في شارع النباغ

هطلت على مدينة العين بعد عصر أمس أمطار خير تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة عمت مختلف أرجاء المدينة وضواحيها. وكانت السحب التراكمية القادمة من جهة سلطنة عمان قد بدأت بالتشكل بعد العصر رافقها هبوب رياح نشطة مثيرة الغبار أعقبها تساقط زخات متفرقة من الأمطار الخفيفة، كان أبرزها في منطقة الهير وطريق دبي العين ومنطقة جبل حفيت ومزيد وخطم المشكله.

ونظمت دوريات المرور حركة السير على الطرقات الخارجية, حيث سجل حادث تصادم كبير بين سيارتين في منطقة شارع النباغ.

توقعات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً على مناطق متفرقة، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً، وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية والساحلية ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً.

الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل، وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية 15 - 30 كم/ساعة خلال فترتي الظهيرة والمساء، قد تصل أحيانا إلى 35 كم/ساعة.

 

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