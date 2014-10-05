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مصرع طفل وفلاح إثر اشتعال النيران بهم ببنى سويف

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مصرع طفل وفلاح إثر اشتعال النيران بهم ببنى سويف مصرع طفل وفلاح إثر اشتعال النيران بهم ببنى سويف

أرشيفية

لقى  طفل وفلاحًا مصرعهما إثر اشتعال النيران بهم  يينى سويف

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية بنشوب حريق فى منزل بحى الأزهرى  ملك “سعيد جمعة” 34 سنة وكان بداخله زوجته فايزة سمير رجب 25 سنة ونجلهما يوسف سعيد عمره عام واحد فقط احترق داخل المنزل وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام وتوفى فور وصوله وتبين إن سبب نشوب الحرسق ماس كهربائى وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل تفحم تمًا وسبب الوفاة هبوط بالقلب والدورة الدموية والتنفسية وإسفكسيا الحريق.
> كما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن بلاغًا من العميد سامى توفيق مدير إدارة النجدة بوصول جثة “رمضان شحاته على عبدالفتاح” 47 سنة فلاح مقيم قرية أقفهص بمركز الفشن إلى مستشفى الفشن المركزى محترقًا داخل منزله
> وتبين من التحريات إن المجنى عليه كان يقيم بمفرده داخل منزله واشتغل المنزل ماس كهرب عقب عودته من تادية صلاة العيد  حاول الأهالى فى إخماد الحريق بمعاونة قوات الإطفاء ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة وأسفر الحريق عن احتراق الفلاح  وتم نقله الى المستشفى وتوفى فى الحال وتم تحرير محضرا بالواقعة.

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