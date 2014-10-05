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“التخطيط العمرانى” تعتمد أحوزة عمرانية جديدة في الجيزة والبحيرة والمنوفية

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“التخطيط العمرانى” تعتمد أحوزة عمرانية جديدة في الجيزة والبحيرة والمنوفية “التخطيط العمرانى” تعتمد أحوزة عمرانية جديدة في الجيزة والبحيرة والمنوفية

الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني

اعتمدت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الحيز العمراني الجديد لمدينة أبو المطامير ومركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بجانب عزب 8 مراكز في محافظة المنوفية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في تصريحات صحفية له اليوم، إن عزب مراكز الثمانية فى محافظة المنوفية، التي تم اعتمادها ضمن القرار، هى ( أشمون، منوف، شبين الكوم، الباجور، تلا، الشهداء، بركة السبع، قويسنا ).

وأضاف الجزار أن اعتماد الأحوزة يأتي في إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1993، والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية والمعدل بالقرار الوزاري رقم (58 ) لسنة 2002، لدراسة ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية”.

وأكد الجزار أن اعتماد الأحوزة يأتي وفقا لمعايير محددة، يتم حسمها بخرائط توضح الأراضي التي أحاطها العمران، وبالتالي تدخل هذه المساحة ضمن الحيز العمراني الجديد.

وشدد رئيس هيئة التخطيط العمراني، على أن اللجنة المختصة باعتماد الحيز العمراني، لا تتعامل مع ملكيات أو أسماء وإنما تتعامل مع خرائط صماء، لامتدادات العمرانية، موضحا أن هناك جيوبا عمرانية نتيجة نمو العمران يتم دخولها الحيز العمرانى.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هناك معايير للتعامل مع الأرض الزراعية في المحافظات المختلفة.

 

أ ش أ

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