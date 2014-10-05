ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالأقصر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص تخصص في سرقة المنازل.

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا بالواقعة من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

تبين أنه تم ضبط كلا من “حسن .ع. ا. م” وشهرته ” حسن شرشاره” -21 سنة- عاطل ومقيم شارع السلخانه دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش و2 طلقه من ذات العيار زعيم التشكيل ، و”احمد .ح. ع .ا” وشهرته ” لعبه ” -23 سنة- عاطل ومقيم شارع المدينه دائرة قسم شرطة االأقصر وبحوزته سلاح ابيض عبارة عبارة عن مطواه قرن غزال حال شروعهما بالدخول عنوه من بوابة احدى العقارات الكائنه بمنطقة حى الفيروز .

وبمواجهتهما اقرا بقيامهما بتكوين تشكلا عصابيا تخصص فى سرقات المساكن برئاسة الاول وبالاشتراك مع كلا “وليد .ص. ح.ع” -24 سنة- عاطل ومقيم شارع المدينه المنوره دائرة القسم شرطة الأقصر والمحبوس على ذمة قضية مخدرات ، و”حجاج .س.س” وشهرته” سامبو ” -30 سنة- عاطل ومقيم ابوالجود دئرة قسم شرطة الأقصر.

واعترافوا بارتكابهم الوقائع “واقعه المحضر رقم 7999 لسنه 2014 جنح القسم عن بلاغ المدعوة سامية صابر ذكى ميخائيل -47 سنة- ربة منزل ومقيمة شارع التلفزيون دئرة قسم شرطة الأقصر بقيام مجهولين بسرقة ( شاشه L.C.D )من الشقه الخاصه بها عن طريق كسر باب الشقه حال تواجد ها خارج مسكنها ، وواقعه المحضر رقم 9431 لسنة 2014 م جنح القسم عن بلاغ المدعو عادل مصطفى توفيق عبد الرحيم -40 سنة- طبيب عيون بمستشفى الأقصر العام ومقيم شارع عبد الحميد العمدة دئرة قسم شرطة الأقصر بقيام مجهولين بسرقة ( جهاز تلفزيون ورسيفر ) من عيادته الخاصة.

تم ضبط (شاشه L.C.D ) و(( جهاز تلفزيون ورسيفر ) لدى كلا من “محمود .ص.م.خ” صاحب محل الكترونيات بشارع التلفزيون والمدعو سيد عطيه سرور 60 سنة صاحب مقهى ومقيم الكرنك دائرة قسم شرطة الأقصر.