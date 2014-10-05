أكثر من 250 مليون جنيه لتطوير الموارد المائية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إنفاق أكثر من 250 مليون جنيه لمشروعات تطوير الموارد المائية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تم حفر 138 بئرا بتكلفة 106 ملايين جنيه وجارى حفر 12 آخرين بتكلفة 59 مليون جنيه في سيناء لحمايتها من مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة من هذه الكميات من المياه وتخرينها عند الحاجة كما تم إنشاء 27 سدا بتكلفة نحو 48 مليون جنيه ويجرى إنشاء 5 سدود بتكلفة 5ر8 مليون جنيه.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد حول إنجازات الوزارة في مجال المياه الجوفية بشبة جزيرة سيناء، حيث بلغ إجمالي عدد الآبار الجوفية التي قامت الوزارة بإنشائها بشمال ووسط سيناء 138 بئرا جوفيا، بتكلفة 106 ملايين جنيه، حيث تم حفر 6 آبار بوسط سيناء (مركزا الحسنة والنخل) بتكلفة 39 مليون جنيه وجارى تجهيزها لري زمام 300 فدان، وجارى حفر عدد 2 بئر بتكلفة 10 مليون جنيه، لري زمام 100 فدان بوسط سيناء، فضلا عن أنه جارى طرح 4 آبار بوسط سيناء (مركزا الحسنة ونخل) لري زمام 200 فدان بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وفيما يخص حصاد مياه الأمطار والسيول أوضح التقرير أنه تم إنشاء 7 سدود بشمال سيناء لتخزين كميه مياه قدرها 7,3 مليون م3 وزراعة زمام 1860 بتكلفة 16,8 مليون جنيه، كما تم إنشاء 15 خزان أرضى بوسط سيناء بسعة تخزينية إجمالية قدرها 9360 م3 لخدمة أهالى المنطقة بتكلفة 2,6 مليون جنيه ، وتم أيضا إنشاء 8 خنادق بالمنطقة الساحلية بشمال سيناء لري زمام 235 فدانا بتكلفة حوالى 800 ألف جنيه.

وفي نطاق جنوب سيناء أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 20 سداً بمناطق نويبع (وادى وتير) بمدن شرم الشيخ، دهب، أبورديس وسانت كاترين وكان الهدف الرئيسي من تلك السدود هو حماية المنشآت العامة وكذلك السياحية من أخطار السيول وبلغت تكلفة السدود 41,3 مليون جنيه، كما تم إنشاء 10 خزانات أرضى بمناطق نويبع (وادى وتير) ومدينة دهب، وسانت كاترين بسعة تخزينية قدرها 6000م3 لخدمة أهالي المنطقة بتكلفة قدرها 2,15 مليون جنيه، وإنشاء 8 حواجز إعاقة وتوجيه بمناطق نويبع(وادى وتير) ومدن شرم الشيخ ودهب وأبورديس بهدف الحماية من أخطار السيول، وإستغلال المياه فى مشروعات توطين البدو بتكلفة 16,3 مليون جنيه، وجاري تنفيذ أعمال حماية مدينة طابا من أخطار السيول بتكلفة تقديرية حوالي 58 مليون جنيه ، وقد تم استلام المواقع وجاري التنفيذ .

وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية للحماية من أخطار السيول لمحطتى الصرف الصحى والكهرباء وكذلك ميناء ومدينة نويبع تضمنت إنشاء بحيرة صناعية بوادى وتير بنويبع وتبلغ السعة التخزينية لتلك البحيرة 2 مليون م3 بتكلفة 3 ملايين جنيه، كما تم إنشاء 4 سواتر توجيه بوادى وتير بتكلفة بلغت 1,7 مليون جنيه.

ويجري حاليا في حفر وتجهيز 12 بئرا إنتاجيا بتكلفة 59 مليون جنيه، وتطوير مخر سيل بتكلفة 18 مليون جنيه في نطاق شمال ووسط سيناء، وفى جنوب سيناء جارى إنشاء 5 سدود بتكلفة حوالى 8,5 مليون جنيه، إلى جانب أنه جارى إنشاء 3 خزانات أرضية بتكلفة بتكلفة 0,6 مليون جنيه…جارى تنفيذ أعمال حماية مدينة طابا من أخطار السيول بتكلفة تقديرية حوالى 58 مليون جنيه وتم استلام المواقع وجارى التنفيذ تحت إشراف قطاع المياه الجوفية

من جانبه أفاد سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ حزمة من الأعمال لحماية وادي العريش من أخطارا السيول بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون جنيه شملت أعمال تهذيب وحماية لجوانب الوادي بمسافة 3.4 كم.. تهذيب المجرى من الجنوب وحتى تقاطع الطريق الدائري بمسافة 1.6 كم ، ومن الطريق الدائري القديم وحتى الطريق الجديد بمسافة 2.1كم. ، في حين تم تنفيذ أعمال تطهيرات لحوض التخزين أمام سد الروافعة بتكلفة 14,7 مليون جنيه.

أ ش أ