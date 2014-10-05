بالصور ..”شفت تحرش”: 20 حالة تحرش بوسط البلد وتواجد أمني لقوات الشرطة والجيش

صرح أعضاء مبادرة “شفت تحرش” انهم تمكنوا من التدخل في 20 واقعة تحرش لفظي وملاحقات ، والتدخل في منع واقعة تحرش جسدي واحده فقط.

وأشارت الحملة إلى انخفاض تعداد المواطنين والمواطنات في الأماكن العامة والمتنزهات وبخاصة محيط وسط البلد الذى شهد هدوء ملحوظ حتي الساعة الثالثة ظهراً ، وأخذ تعداد المواطنين يكثر نسبياً عن الصباح في الساعات الأولي بعد غروب الشمس.

وأضاف منسقو الحملة ان المتطوعات والمتطوعين قاموا بالتواجد ميدانيا منذ الساعة 12 ظهراً ، وحتي الساعة 10 مساء ً ، وسط انتشار واضح لعناصر الشرطة على اختلاف القطاعات التابعة لوزارة الداخلية ، ووجود عناصر من قوات الجيش بمركباتهم في محيط ميدان التحرير ، ومحيط ميدان طلعت حرب.

وشدد منسقو الحملة على أن عدد الحالات التي تم التعامل معها لايعد مؤشرا على زيادة أو انحسار الظاهرة بل تعود للنطاق الجغرافي لعمل المبادرة الذي لم يشمل سوى محيط منطقة وسط البلد بالقاهرة ، وحديقة صناء بمحافظة كفر الشيخ بالدلتا وحسب.