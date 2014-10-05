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الاربعاء القادم الخسوف الكلى الأخير للقمر هذا العام ولن يرى فى مصر والمنطقة العربية

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الاربعاء القادم الخسوف الكلى الأخير للقمر هذا العام ولن يرى فى مصر والمنطقة العربية الاربعاء القادم الخسوف الكلى الأخير للقمر هذا العام ولن يرى فى مصر والمنطقة العربية

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن القمر سيشهد خسوفا كليا يوم الاربعاء القادم ، يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ذو الحجة الحالي ولا يمكن رؤيته في والمنطقة العربية لحدوثه نهارا حيث يحجب ظل الارض 2ر117 % من قرص الشمس عند ذروته.
> وقال عودة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن خسوف القمر الكلي سيمكن رؤيته في شرق آسيا وإستراليا والمحيط الباسفيكى والامريكتين ، وانه بجميع مراحله منذ البداية وحتى النهاية سيستغرق 5 ساعات و18 دقيقة و 3 ثواني .
> وأضاف إن الخسوف سيبدأ شبه ظلي ثم خسوف جزئي يعقبه مرحلة اختفاء القمر تماما ” وهو بدرا ” في مرحلة الخسوف الكلى ، ثم تتعاقب المراحل بصورة عكسية ” خسوف جزئى ، وخسوف شبه ظلى ” ، مشيرا الى ان المرحلة من بداية الخسوف الجزئي الاول الى نهاية الخسوف الجزئى الثانى تستغرق 3 ساعات و 19 دقيقة و21 ثانية تقريبا فيما يستغرق الخسوف في مرحلته الكلية 58 دقيقة و50 ثانية تقريبا .
> وأشار الى أن هذا الخسوف الكلى للقمر هو الثاني والأخير للعام الحالي الذي شهد خسوفا كليا للقمر في 15 أبريل الماضي ، وكسوفا حلقيا للشمس في 29 من نفس الشهر ، ويتوقع ان يشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم 23 اكتوبر الحالى.
> وأوضح الدكتور حاتم عودة أن الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية هما ظاهرتان فلكيتان يمكن الاستفادة منهما كضوابط للتقويم الهجري، حيث تكون الأولى بشيرا بميلاد الهلال فيما يحدث الثانية عندما يكون القمر بدرا.

 

أ ش أ

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