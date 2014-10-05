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بالصور.. رسالة توزع لحوم الأضاحي على 5000 أسرة فقيرة بالفيوم‎

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رسالة توزع الحوم على فقراء الفيوم

رسالة توزع الحوم على فقراء الفيوم

أعلن الدكتور جمال العشيري رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية عن مواصلة الجمعية في توزيع لحوم الأضاحي والتي بدأت الجمعة الماضية وتستمر حتى الثلاثاء القادم رابع أيام عيد الأضحى المبارك من خلال قوافل الخير التي تجوب معظم قرى المحافظة ومن بينها لجنة الزكاة بقرية منشأة عبد الله ، من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بمحل إقامتهم والذي بلغ عددهم أكثر من 2000 أسره بواقع 2 كيلو لكل أسره خلال 360 متطوع ومتطوعة.

وأضاف صلاح جوهر سكرتير عام الجمعية أن توزيع لحوم الأضاحي يتم بشكل مباشر من خلال المنفذ الرئيسي بالجمعية بحى المسلة لتجميع رؤوس الأضاحي الحية واللحوم من المواطنين المتبرعين لتوزيعها على أبناء مدينة الفيوم المسجلين وغير المسجلين لدى الجمعية والذي يتجاوز عددهم أكثر من 3000 أسره بواقع 2 كيلو لكل أسره ، كما تستقبل الجمعية أيضًا جلود الأضاحي من المتبرعين لبيعها وإعادة إنفاق عائدها في المساعدات المالية والمشروعات الخيرية.

وقال أحمد عطية المدير العام التنفيذي للجمعية أن جمعية رسالة لم تتوقف عن توزيع اللحوم بعد عيد الأضحى حيث يستمر التوزيع والصرف الأسبوعي من اللحوم للأسر الأولى بالرعاية والمسجلة بكشوف الجمعية.

رسالة توزع الحوم على فقراء الفيوم

رسالة توزع الحوم على فقراء الفيوم

رسالة توزع الحوم على فقراء الفيوم

رسالة توزع الحوم على فقراء الفيوم

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