أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الانتخابات البرازيلية» صراع نسائى محتدم .. خليفة دا سيلفا فى مواجهة مرشحة التغيير

Google+ Print

تقرير: هاجر جميل 

الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف

الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف

أكثر من 142 مليون ناخب برازيلي توجهوا صباح اليوم اليوم الأحد لصناديق الاقتراع  لاختيار رئيس جديد للبلاد، في صراع محتدم بين الرئيسة الحالية ديلما روسيف التي خلفت الرئيس السابق لولا دا سيلفا، و مارينا سيلفا،ممثلة حزب التغييرالتي ظهرت بقوة إلى الساحة السياسية بعد وفاة حليفها ادواردو كامبوس في حادث طائرة في أغسطس الماضي.

البرازيلين بين خيارين 

اختيارات البرازيلين تنحصر بين ممثلة حزب العمال ديلما روسيف البالغة من العمر 66 عاما و التي حكمت البلاد خلال أربع سنوات، ومارينا سيلفا البالغة من العمر 56 عاما والتي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي المقرب من الخضر.
> وينقسم البرازيليون اليوم بين المدافعين عن إرث الانجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تجسدها ديلما روسيف، باعتبارها المدعومة من طرف الرئيس السابق لولا، وبين هؤلاء الذين يبحثون عن التغيير وعن شخصية جديدة قادرة على إنعاش البلاد الذي تدهور خلال السنوات الماضية ومحاربة الفساد الذي تغلغل في جميع مؤسسات الدولة.

استطلاعات الرأي الخاصة بالمرشحين

الرئيسة الحالية ديلما روسيف و مارينا سيلفا،ممثلة حزب التغيير

الرئيسة الحالية ديلما روسيف و مارينا سيلفا،ممثلة حزب التغيير

 

استطلاعات الرأي التي أجريت تشير إلى تفوق مارينا سيلفا على منافستها ديلما روسيف بعشر نقاط قبل أن تنقلب الموازين في الأسبوع الماضي، حيث استعادت الرئيسة البرازيلية المنتهية ولايتها، تفوقها على خلفية المناظر التلفزيونية التي جرت بين السيدتين في نهاية الأسبوع على قناة “غلوبو” الشهيرة.
> كانت ديلما روسيف قد عرضت حصيلتها السياسية والاقتصادية وتحدثت مطولا عن المساعدات الاجتماعية والغذائية التي استفاد منها ما يقارب 40 مليون برازيلي فقير، فيما وعدت ببناء أكثر من 3 مليون منزل شعبي في المستقبل القريب للمتضررين وسكان الأحياء القصديرية، إضافة إلى وضع خطط لمحاربة الفساد والرشوة.

لكن منافستها مارينا سيلفا اقتحمت هي الأخرى الحلبة الانتخابية بقوة حيث دعت البرازيليين إلى التصويت لصالحها بلا خوف ومن أجل تطبيق سياسة جديدة . وتسعى هذه المرأة المنشقة من حزب العمال والتي شغلت منصب وزيرة البيئة سابقا (2003-2008)  إلى أن تصبح أول امرأة سوداء تتولى منصب الرئيس في هذا البلد المترامي الأطراف. 

لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق ديلما روسيف في الجولة الثانية من الانتخابات، لكن بنسبة طفيفة لأن السيدة سيلفا والسيد نفيس ( مرشح التيار الديمقراطي) سيوقعان على الأرجح ميثاقا ضد حزب العمال بين الدورتين حسب متتبعي الشؤون البرازيلية الذين أكدوا أن البرازيل لم يشهد مثل هذا الغموض السياسي والانتخابي منذ 20 عاما على الأقل.mywlz5e719991

يذكر أن عشرات الآلاف من عناصر الشرطة قد انتشرت في الشوارع لضمان أمن عملية الاقتراع. وفي ريو دي جانيرو انتشر ضعف العدد العادي ليبلغ 22253 رجلا بعد سلسلة من المواجهات النارية في الأحياء الفقيرة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017

صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017

صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار

صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار