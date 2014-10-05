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«الشعوب والبرلمانات العربية» تهنئ السيسي وشعب مصر بذكرى 6 أكتوبر

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هنأت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبدالعزيز عبدالله، رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا بذكرى مرور 41 عاما على انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، الأحد، فخرها واعتزارها بالانتصارات التي حققها الجيش المصري الباسل على العدو الإسرائيلي المغتصب، وقالت «إن ما حققه الجيش المصري في هذه الحرب فاق كل التوقعات بعد أن حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وعبر قناة السويس، واسترد جميع أراضيه».

وأضافت المنظمة أن خطط حرب أكتوبر لا تزال تدرس في الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم ما يدل على عبقرية المقاتل المصري الذي أبهر العالم بشجاعته وصلابته في دفاعه عن الحق.

وأوضحت المنظمة أن هذا الجيش يخوض الآن حربا ضد الإرهاب الأسود في سيناء، وهو قادر بإذن الله على دحره، معربة عن تأييدها ودعمها الكامل لمصر وجيشها في كل ما يتخذه من إجراءات من أجل حماية مصر قلب العروبة النابض.

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