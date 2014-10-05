محافظ جنوب سيناء يكرم مجاهدي سيناء في ذكرى أكتوبر

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتكريم مجاهدي جنوب سيناء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وأقيمت احتفالية تكريم مجاهدي سيناء على مسرح «هوليود» بشرم الشيخ، في أجواء فنية لفرقة التحت الشرقي.

وقال اللواء خالد فودة، «إن مجاهدي سيناء كانوا بمثابة رادارات متحركة للقوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن اشتراكهم في العمليات الفدائية ضد العدو كان له أثر كبير في انتصار أكتوبر المجيد.

وقام المحافظ بتكريم عدد من مجاهدي سيناء، بتوزيع شهادات تقدير ومكافآت مالية، بحضور اللواء محمود الحفناوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء، واللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، وسط حضور كبير من رجال القوات المسلحة والشرطة ومشايخ البدو.