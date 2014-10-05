أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ جنوب سيناء يكرم مجاهدي سيناء في ذكرى أكتوبر

  • مصر
  • 9
Google+ Print

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتكريم مجاهدي جنوب سيناء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وأقيمت احتفالية تكريم مجاهدي سيناء على مسرح «هوليود» بشرم الشيخ، في أجواء فنية لفرقة التحت الشرقي.

وقال اللواء خالد فودة، «إن مجاهدي سيناء كانوا بمثابة رادارات متحركة للقوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن اشتراكهم في العمليات الفدائية ضد العدو كان له أثر كبير في انتصار أكتوبر المجيد.

وقام المحافظ بتكريم عدد من مجاهدي سيناء، بتوزيع شهادات تقدير ومكافآت مالية، بحضور اللواء محمود الحفناوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء، واللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، وسط حضور كبير من رجال القوات المسلحة والشرطة ومشايخ البدو.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية