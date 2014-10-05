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استمرار توافد المواطنين على القناطر الخيرية ثاني أيام العيد

  • مصر
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شهدت مدينة القناطر الخيرية، اﻷحد، توافد آﻻف المواطنين من مختلف المحافظات لليوم الثاني على التوالي، للاحتفال بأجازة عيد اﻷضحى المبارك.

وكثفت أجهزة اﻷمن ورجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسة والفرعية للحد من اﻷزمة المرورية، وتحسبًا ﻷي محاوﻻت للتظاهر من قبل أنصار «الإخوان».

في سياق متصل استغل عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة العيد للدعاية اﻻتتخابية بتقديم التهنئة ﻷهالي دوائرهم اﻻنتخابية، وتوزيع التهاني المطبوعة، وتعليق لافتات التهنئة بالعيد بمختلف الشوارع والميادين.

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