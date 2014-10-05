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أبياتى يأمل فى عودة إيه سي ميلانو للبطولات الأوروبية

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أبياتى يأمل فى عودة إيه سي ميلانو للبطولات الأوروبية أبياتى يأمل فى عودة إيه سي ميلانو للبطولات الأوروبية

 

كريستيان أبياتي

أعرب كريستيان أبياتى حارس مرمى نادى إيه سى ميلان عن أمله في أن يعود مرة أخرى للعب في البطولات الاوروبية.
> وقال أبياتى – فى تصريحات أدلى بها بعد فوز الروزنيرى مساء أمس السبت على نادى كييفو 2 / صفر فى الدورى الإيطالى – “إنني سعيد للغاية بهذا الفوز، لاسيما وأن كييفو أدى مباراة رائعة، لقد كان هذا الفوز مهما للغاية بالنسبة لنا، فكنا نحتاج إليه لرفع معنوياتنا”.
> وأضاف الحارس الدولي المخضرم الذي يبلغ من العمر 37 عاما، قائلا في تصريحاته ” نحن نسعى من اجل استعادة العهود السابقة العظيمة للميلان وهو الامر الذى بدأناه بالفعل كما ان امامنا فرصة للتحسن بصورة اكبر “.
> وأعرب ابياتى عن أمله فى أن يتمكن الميلان خلال الموسم الحالى من احتلال مركز فى الدورى الايطالى يؤهله للعب على مستوى البطولات الاوروبية مرة اخرى.
> أ ش أ

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