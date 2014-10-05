أبياتى يأمل فى عودة إيه سي ميلانو للبطولات الأوروبية

أعرب كريستيان أبياتى حارس مرمى نادى إيه سى ميلان عن أمله في أن يعود مرة أخرى للعب في البطولات الاوروبية.

> وقال أبياتى – فى تصريحات أدلى بها بعد فوز الروزنيرى مساء أمس السبت على نادى كييفو 2 / صفر فى الدورى الإيطالى – “إنني سعيد للغاية بهذا الفوز، لاسيما وأن كييفو أدى مباراة رائعة، لقد كان هذا الفوز مهما للغاية بالنسبة لنا، فكنا نحتاج إليه لرفع معنوياتنا”.

> وأضاف الحارس الدولي المخضرم الذي يبلغ من العمر 37 عاما، قائلا في تصريحاته ” نحن نسعى من اجل استعادة العهود السابقة العظيمة للميلان وهو الامر الذى بدأناه بالفعل كما ان امامنا فرصة للتحسن بصورة اكبر “.

> وأعرب ابياتى عن أمله فى أن يتمكن الميلان خلال الموسم الحالى من احتلال مركز فى الدورى الايطالى يؤهله للعب على مستوى البطولات الاوروبية مرة اخرى.

> أ ش أ