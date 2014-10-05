تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين المناصرين للديمقراطية وقوات الأمن في هونج كونج

تجددت الاشتباكات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين المناصرين للديمقراطية في هونج كونج، وذلك بالتزامن مع دخول الاحتجاجات التي ينظمها هؤلاء الأشخاص اسبوعها الثاني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الآلاف من المتظاهرين قد شاركوا في مسيرة ضخمة الليلة الماضية للمطالبة بتطبيق الديمقراطية، مشيرة إلى اندلاع الاشتباكات بينهم وبين قوات مكافحة الشغب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت المجموعات الرئيسية المنظمة للمظاهرات قد اتهمت الحكومة في وقت سابق بالتقاعس عن منع الهجمات المنظمة ضد مؤيدي المظاهرات، كما هددت هذه المجموعات بوقف الحوار حول الإصلاح السياسي مع الحكومة.

وتظاهر عشرات الآلاف من الطلاب والناشطين في شوارع هونج كونج خلال الاسبوع الماضي للمطالبة بتطبيق الديمقراطية بشكل كامل وضمان حق التصويت الحر في تلك المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، ما يمكنهم من انتخاب رئيس جديد للسلطة التنفيذية عام 2017.

أ ش أ