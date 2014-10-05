جولة فى الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم “الأحد” الشأنين المحلي والخارجي، حيث ركزت اهتماماتها على احتفالات المصريين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وانتهاء حجيج بيت الله الحرام من أداء ركن الحج الأكبر “الوقوف بعرفة”.

>ففي الشـــــــــــــــــأن المحلــــــــــــــــــــي

> قالت صحيفة “الأهرام” إن ملايين المصريين احتفلوا أمس بعيد الأضحى المبارك، حيث أدوا صلاة العيد في الميادين والمساجد والساحات في القاهرة والمحافظات، وانطلقوا بعدها إلى الحدائق العامة والمتنزهات والميادين والشواطئ وسط أجواء تميزت بحالة من الطمأنينة والبهجة والتفاؤل.

وأضافت أن ميادين القاهرة وكورنيش النيل شهدت زحاما شديدا، وكذلك حديقة الحيوان والقناطر الخيرية ووسط القاهرة وشارع جامعة الدول العربية.. وفي الإسكندرية ازدحمت الشواطئ ومنطقة الكورنيش.

وأشارت إلى أن أجهزة الدولة الخدمية من مياه، وكهرباء، وصحة، وإسعاف، أعلنت حالة الطوارئ، كذلك أعلنت شرطة الدفاع المدني، وشرطة النقل والمواصلات، حالة الاستنفار تحسبا لأي طارئ، كما انتشرت شرطة منع التحرش في معظم الميادين والشواطئ والشوارع الرئيسية للتصدي للمتحرشين، الظاهرة السيئة.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدى صلاة العيد بمسجد السيدة صفية بمنطقة صلاح سالم، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة. وألقى خطبة العيد الدكتور الأحمدى أبوالنور.

وقالت الصحيفة إنه بعد رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد بمني أمس يبدأ حجيج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق الثلاثة لاستكمال مناسك الحج ورمى باقى الجمرات، وكان الحجيج قد تحللوا التحلل الأصغر أمس بعد رمى جمرة العقبة الكبرى، وسط أجواء روحانية تعالت فيها تكبيراتهم مع حلول أول أيام عيد الأضحى.

وأكدت الصحيفة أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس بعثة الحج المصرية أكد أهمية عدم التزاحم في أثناء رمى الجمرات، مشيرا إلى أن لكبار السن والنساء غير القادرين التوكيل فى الرمي، وقال إنه على تواصل مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية لإطلاعهما على حالة الحجاج المصريين وتقديم الخدمات لهم، مشددا على أن حج هذا العام يعد أفضل مواسم الحج للمصريين على الإطلاق سواء من حيث الإقامة أو الخدمات المقدمة، كما أنه، ولأول مرة، تم تزويد جميع الخيام للحجاج المصريين وفى كل المشاعر المقدسة بأجهزة التكييف.

وقالت إن وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى يشاركون في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمقرر عقدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتنطلق أعمالها التحضيرية غدا، على أن تبدأ الاجتماعات الرسمية الجمعة المقبل. وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار – فى تصريحات للأهرام – عن أن الوفد المصرى سيعرض أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية وخطط الإصلاح والاستثمار المستقبلية.

وأضاف أن الوفد سيتابع نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نيويورك واستكمال المناقشات مع رجال الأعمال المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم المشاركة فى عدد من المشروعات للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصري.

من جانبها.. قالت صحيفة “الجمهورية” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدي صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد السيدة صفية بمصر الجديدة.. يرافقه رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية وشيخ الأزهر ومحافظ القاهرة.

وأضافت أن خطبة العيد، التي ألقاها الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق، تناولت تزامن عيد الأضحي مع أداء فريضة الحج مع ذكري انتصار السادس من أكتوبر، كما تناولت الخطبة بناء الدولة الإسلامية على خشية الله في أموال ودماء وأعراض الناس والإيثار.

وأشارت إلى أن الخطيب لفت إلى أن الإسلام عرف حقوق الإنسان أكثر من أي شريعة وأكثر من أي قانون آخر، وشدد على ضرورة قيام كل منا بعمله على أكمل وجه قبل المطالبة بزيادة الراتب، داعيا الله أن يؤجر كل عامل وأن يتقبل من كل حاج، كما دعا الله أن يحقق آمالنا في مصرنا العزيزة وأن يوفق رئيس الجمهورية لرفع مكانة مصر بين الأمم.

وأكدت أن الأحمدي أضاف، في خطبة العيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة بقوله “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم”، مشيرا إلى أن كلماته مستمرة حتى قيام الساعة وأن الدوافع للاعتداء على الأنفس وغيرها هي الأنانية وحب الاستعلاء على الغير.. وقال أبو النور إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حبه سرى في الأرض حيث إن الله سبحانه وتعالي عندما يحب عبدا فيجعل جميع عباده يحبونه.

وقال إن الرئيس وقف أمام الأمم المتحدة وصحح مفاهيم خاطئة كانت متداولة عن مصر أمام الشرق والغرب وجهر بـ”تحيا مصر” فكان ذلك له أثر كبير في محبة المصريين للسيسي.. وعقب الصلاة تبادل الرئيس السيسي التهنئة مع الحضور بمناسبة عيد الأضحي المبارك قبل أن يغادر المسجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم أكد أن استقرار المجتمعات سبب في النجاح الذي يشبع احتياج كل أفراده وفقدانه يمثل الفشل الذريع في السير الآمن في مهام الحياة ودروبها واختلالا لكل مشروع إيجابي وانه لا سياسة ولا تعليم ولا اقتصاد بلا استقرار فبالاستقرار يسود الأمن وبالأمن يؤدي المرء أمر دينه ودنياه.

وأضاف، في خطبة عيد الأضحي بالمسجد الحرام أمس، أن الله سبحانه وتعالي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس فهي البناء الشامخ وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تتعاقب عليها الأجيال زمنا بعد زمن وجيلا بعد جيل ويقصد الناس هذا البيت للحج والعمرة، ويذكرنا النسك العظيم بما أودع الله فيه من أحكام وحكم قيمة الأمن والاستقرار حيث أمن الله فيها الإنسان والطير والوحش وسائر الحيوان ليدرك الناس حاجتهم الملحة إلي الأمن والاستقرار في حياتهم.

ومن جانبها.. قالت صحيفة “الأخبار” إن اتصالات تجري بين القاهرة وموسكو للترتيب لزيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر وكشفت مصادر رفيعة المستوي للصحيفة أنه من المتوقع أن تتم الزيارة قبل نهاية العام.

واضافت أن زيارة بوتين تأتي ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي سوتشي في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن عدد من التفاهمات لتعزيز التعاون العسكري والتجاري والاستثماري بين البلدين، من بينها إقامة منطقة لوجيستية روسية ضمن مشروع تنمية قناة السويس، ومنطقة لوجيستية مصرية على البحر الأسود.

ونقلت الصحيفة عن المصادر: إن القمة المصرية -الروسية بين الرئيسين السيسي وبوتين ستتناول ما تم انجازه على صعيد التعاون الثنائي بجانب الاوضاع في المنطقة. وأضافت أنه يتم تنظيم برنامج زيارة حافل للرئيس بوتين في مصر يشمل عددا من المزارات السياحية والتاريخية خاصة بعد الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس السيسي في روسيا، مشيرة إلى أن الزيارة يسبقها قيام وفد تجاري روسي بإجراء مباحثات في القاهرة حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ومنطقة التجارة الأورآسيوية التي تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدي أمس صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد السيدة صفية بشارع صلاح سالم، كما أدي الصلاة معه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المُسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

وأضافت أن الرئيس السيسي تلقي التهنئة من الرئيس الأمريكي أوباما بحلول عيد الأضحي المبارك، كما تبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية، حيث أجري اتصالا مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة السعودية.

ونقلت عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تلقي اتصالا من الملك عبد الله بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك.

وأضافت أن أفواج الحجيج بدأت من كل فج عميق أيام التشريق بمني بعد الوقوف بعرفات، حيث ملأ الملايين مخيمات مشعر مني، وساحة المسجد الحرام للطواف والسعي بين الصفا والمروة.. والدعاء لا يتوقف.. والرجاء والبكاء لا ينقطع.. تختلط الدموع الإيمانية بمشاعر الفرحة بأداء الركن الأعظم للحج ومواصلة أداء النسك.

وفي الشــــــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــــــدولي:

> قالت صحيفة “الجمهورية” إن المسلمين احتفلوا في كل أنحاء العالم أمس بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدوا في النمسا وكافة العواصم الأوروبية على المراكز الإسلامية لحضور صلاة العيد والاحتفال مع جميع أبناء الجاليات العربية والإسلامية بعيد الأضحي المبارك.

واضافت أن المركز الإسلامي في فيينا شهد الإقبال الأكبر من آلاف المسلمين حيث أقيمت صلاة العيد وسط حضور كبير ملأ جنبات المركز والحدائق الملحقة به. وفي مدينة ليوبين النمساوية بكر المسلمون في الذهاب إلى المركز وقاموا بأداء الصلاة بعد ان انطلقت حناجرهم بالتكبير لله عز وجل. وأقيمت الصلاة بعدها وألقي شيخ المركز حسن أبو العلا خطبة العيد التي تناول فيها العلاقة بين الايمان القلبي والأفعال التي يجب ان تتوافق مع ايمان القلوب اضافة لتوافق الأفعال والأقوال وان الايمان الحق يجب ان يكون هو سلوك المسلم.

وأكدت الصحيفة أن الوزارة الكورية الجنوبية المكلفة بشئون الشمال أعلنت أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا أمس على اطلاق المحادثات المعلقة بينهما منذ فبراير الماضي على مستوي عال وذلك في ختام زيارة نادرة ولم يعلن عنها مسبقا للجنوب لثلاثة مسئولين كوريين شماليين.

وقالت وزارة توحيد الكوريتين في سول إن المسئولين الكوريين الشماليين وبينهم الرجل الثاني في نظام بيونج يانج عبروا عن “استعداد” بيونج يانج لاستئناف المحادثات رسمياً. موضحة ان “الجانبين اتفقا على مناقشة الطرق” لتحقيق ذلك.

ومن جانبها قالت صحيفة “الأهرام” إن الحكومة الفلسطينية رحبت باعتزام الحكومة السويدية الاعتراف بدولة فلسطين. وأعرب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في بيان له عن شكر بلاده للسويد لدعمها الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مطالبا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالسير على خطى السويد.

وأضافت أنه بدأت في تونس أمس حملة الانتخابات التشريعية المقررة فى 26 أكتوبر، التي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الاطاحة فى 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واشارت إلى أن هذه الانتخابات التشريعية تكتسب أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذى تمت المصادقة عليه فى 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان لرئيس الحكومة الذى يتكون من 217 مقعدا، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الاول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى.

أ ش أ