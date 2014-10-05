كوريا الشمالية تنفي شائعة مرض الزعيم كيم جونج وتؤكد أنه بصحة جيدة

أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي “ريو خيل جاي” اليوم الأحد، أن مسئولا كوريا شماليا رفيع المستوى، أكد له أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بصحة جيدة.

ونقلت قناة سكاي نيوز العربية الإخبارية، عن جاي، قوله إن مسئولا في إدارة شئون العلاقات مع الجنوب في الحزب الشيوعي الكوري الشمالي كيم يانج جون قال له إن “صحة الأمين العام كيم لا تشكو من أي خطب”.

ويأتي تأكيد بيونج يانج، على سلامة كيم بعد أكثر من شهر على آخر ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي الذي يعتقد أن عمره 30 أو 31 عاما، وهو غياب أثار تكهنات بشأن صحته.

ولم تجري عادة الزعيم الكوري الشمالي على التغيب عن وسائل الإعلام منذ خلافته لوالده كيم جونج إيل في ديسمبر عام 2011، ولكنه تغيب مؤخرا عن جلسة البرلمان الذي ينعقد فقط مرتين في السنة للموافقة على قرارات الحزب الواحد.

>أ ش أ