أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الحجاج يستعدون لرمي الجمرات الثلاث ثاني أيام عيد الأضحى

Google+ Print

يستعد أكثر من مليوني حاج، حسب الإحصاءات الرسمية لسلطات الحج ، الأحد، لرمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، مبتدئين بالصغرى، ثم الوسطى، وأخيرًا الكبرى.

ويستقبل الحجاج أول أيام التشريق الثلاثة، حيث يمكثون، الأحد والاثنين، فيما سيتعجل الغالبية منهم، وفقًا لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، امتثالًا لما ورد في القرآن الكريم: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه»، بينما يبقى نحو 500 ألف حاج من غير المتعجلين في المشعر حتى غروب شمس رباع أيام عيد الأضحى، حيث تنتهي مناسك الحج شرعيًا.

كان العالم الإسلامي احتفى، السبت، بعيد الأضحى، حيث قابله الحجاج في المشاعر المقدسة بالتهليل والتكبير، كما استطاع الكثير منهم الوصول إلى المسجد الحرام، حيث أدت جموع المسلمين صلاة العيد، فيما أمّ المصلين الشيخ الدكتور سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، الذي أوصى في خطبته بتقوى الله عز وجل والتمسك بالعروة الوثقى، وأكد في خطبته أن استقرار المجتمعات سبب في النجاح الذي يشبع احتياج كل أفراده، وفقدان الاستقرار فشل ذريع في السير الآمن في مهامه في الحياة ودروبها واختلال لكل مشروع إيجابي.

وذكرت «الشرق الأوسط» أنه في مشعر منى، أعلن ذبح ونحر أكثر من 545 ألف رأس من الأضاحي حتى منتصف النهار في سبعة مجازر تابعة لمشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وأوضح موسى بن على العكاسي، المشرف العام على المشروع، أن الأضاحي شملت 179.025 رأسا من الأغنام، و366 ألف رأس من الجمال والأبقار، متوقعا أن يحقق المشروع هذا العام رقما قياسيا قد يتجاوز ما حققه العام الماضي، خاصة الأغنام، حيث تم ذبح ونحر أكثر من 769 ألفا من الأغنام، وتوزيعها على مستحقيها من فقراء الحرم وجمعيات البر والمؤسسات الخيرية في السعودية، وعلى المستحقين في 19 دولة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا