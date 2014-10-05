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ضبط عاطل بتهمة حيازة كيلو بانجو بالقليوبية

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ضبط عاطل بتهمة حيازة كيلو بانجو بالقليوبية ضبط عاطل بتهمة حيازة كيلو بانجو بالقليوبية

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل بالخانكة وبحوزته كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى 70 جنيه وهاتف محمول.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وبالفحص تبين ضبط ناصر أحمد حسن درويش 27 سنه عاطل ومقيم بعرب العليقات – بدائرة مركز الخانكة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.250 كيلو جرام ومبلغ مالى 70 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابه العامه للتحقيق.

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