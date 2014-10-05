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إصابة 5 حجاج بسبب سقوطهم من جبل قرب دوار الششة

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قال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله بن ثابت العرابي الحارثي، إنه «في تمام الساعة 1:59 دقيقة من بعد منتصف هذه الليلة، وأثناء تسلق بعض الحجاج لجبل قرب دوار الششة تعرضت 5 حالات للسقوط، مما نتج عنها إصابات متوسطة إلى بسيطة».

وأوضح الحارثي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء ، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، الأحد، أنه «تم نقل 3 حالات لمستشفى الششة وحالتين تم علاجهما في موقع الحادث».

وأعلن أن إجمالي الإصابات في الحادث الذي وقع أسفل الجبل بالقرب من طلعت صدقي والجبل الذي بالقرب من دوار الششة بلغ 17 حالة.

وأوضح العقيد الحارثي أن الجهات المختصة قامت بإخلاء الجبل ووضع كرديون لعدم تسلقه من الحجاج ، مبينا أن هناك إجراءات احترازية عاجلة لتلافي سقوطها لاحقا.

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