8000 أضحية في مسالخ أبوظبي أول ايام العيد

أعدمت مسالخ أبوظبي نحو 13 رأس بعد أن أثبت الفحوص البيطرية، التي خضعت لها عدم صلاحيتها للاستهلاك، وكانت قد استقبلت نحو 8000 أضحية في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، حيث شهدت ازدحاماً كبيراً من الجماهير التي بدأت في التوافد بكثافة عليها عقب صلاة العيد مباشرة لنحر أضاحيها، ونجحت جهود الشرطة والبلدية في احتواء الزحام عن طريق انتشار الدوريات المرورية التي نظمت عملية دخول وخروج المضحين، بينما زادت البلدية أعداد القاصبين وصالات استقبال الجماهير لضمان سرعة الإنجاز. وقدرت بلدية أبوظبي الوقت المستغرق لتجهيز الأضحية الواحدة من لحظة استلامها ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

تدابير مسبقة

وقال خلفان المحيربي رئيس قسم المسالخ في بلدية مدينة أبوظبي، إن الزحام الشديد الذي شهدته المسالخ لاسيما مسلخ منطقة الميناء، في اليوم الأول، كان متوقعاً، واتخذت البلدية بالتعاون مع كل الجهات المعنية التدابير المختلفة، من أجل استيعابه وتجهيز الأضاحي وفق آلية مرنة.

وأضاف: «تم زيادة أعداد القصابين في مسلخ أبوظبي للجمهور وحده ليصل إلى نحو 170 قصاباً، إضافة إلى تجهيز أكثر من صالة لاستقبال الأضاحي، مع اتخاذ الإجراءات الاعتيادية، التي تحرص البلدية على تنفيذها سنوياً والمتمثلة في تكثيف جداول المناوبات وإلغاء إجازات العاملين.

1500 أضحية

وخلال الفترة التي امتدت من الساعة السابعة وحتى التاسعة والنصف صباحاً أنجز مسلخ أبوظبي للجمهور نحو 1500 أضحية، وهو ما يؤكد الزحام الكبير الذي شهده المسلخ منذ الصباح، وعمل المسلخ بكامل طاقته التشغيلية أمس، لضمان سرعة تجهيز أضاحي الجماهير.

وتوقع خلفان أن يتراجع هذا الزحام قليلاً في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الزحام الكبير الذي شهده اليوم الأول يرجع بالدرجة الأولى إلى رغبة المضحين في إنجاز أضاحيهم أول أيام العيد، وذلك على الرغم من التأكيدات المستمرة من قبل الجهات المعنية أن الأضحية تجوز على مدار أيام العيد وليس اليوم الأول فقط.

وأضاف: «تم الالتزام برسوم ثابتة للذبح في جميع مسالخ أبوظبي وفقاً لتسعيرة موحدة، حيث تبلغ رسوم ذبح الضأن والماعز 15 درهماً و40 درهماً للعجول والحيران الصغيرة و60 درهماً للأبقار والجمال الكبيرة، وهذه الأسعار تشمل تقطيع ذبيحة الضأن والماعز لأربع قطع، أما الجمال والأبقار فتقطع إلى 6 أو 8 قطع.

الهلال الأحمر

وفي سياق متصل، بدأ المسلخ الآلي في أبوظبي تجهيز أضاحي التابعة لهيئة الهلال الأحمر، حيث من المنتظر أن يتم البدء في توزيعها على الأسر والأفراد المحتاجين والمعوزين على مستوى الدولة اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، وخصصت الهيئة أماكن لتوزيع الأضاحي في كل إمارة منها المسلخ الآلي في محيط ميناء أبوظبي، والنادي الأهلي في دبي، فيما من المتوقع أن يصل عدد الأضاحي التي سيتم توزيعها إلى نحو 36.8 ألف أضحية.

إلى ذلك، تزينت حدائق أبوظبي بحفلات الشواء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت الأسر على التوافد على الحدائق والمتنزهات الترفيهية، التي تزخر بها مختلف أرجاء المدينة للاستماع بأجواء العيد، وساعدهم على ذلك أجواء الطقس الجيدة التي تشهدها الدولة حالياً.