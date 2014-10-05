حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، صباح أمس، بقصر سموه في الرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وكان سموه قد أدى صلاة العيد مع جموع المصلين في مصلى العيد الكبير وسط مدينة الفجيرة، بحضور ولي العهد.

و تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية. كما تقبل سموه التهاني من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة ووجهاء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه، للإعراب عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

صلاة عيد الأضحى

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، قد أدى صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير وسط مدينة الفجيرة.وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الإدارات الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد، وجمع غفير من أبناء الأمتين العربية والإسلامية.

تواصل وتراحم

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ عبدالله السعدي، الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة، الذي تناول في خطبة العيد معاني العيد العظيمة في تحقيق التواصل والتزاور بين المسلمين وتقارب القلوب، فالتراحم والتعاون والتعاطف صفة المؤمنين، والواصلون يصلهم الله، والراحمون يرحمهم الرحمن، والمحسنون يجازيهم الله على إحسانهم، فبروا آباءكم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى جيرانكم، وارحموا ضعفاءكم.

وتطرق الخطيب إلى الأضحية وبين نوعيتها ووقت ذبحها وثواب من يقوم بها، وأنها سنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويندب للمضحي أن يشهد أضحيته ويكبر عليها ويأكل منها، ويهدي لأقاربه وجيرانه ويتصدق منها، فإن نحر الأضاحي أحب الأعمال إلى الله تعالى في هذا اليوم.

وحث الخطيب على ذبح الأضاحي بالمسالخ التي خصصتها الدولة، حتى يتأكد الأطباء من سلامتها بالكشف الطبي عليها، وذلك من أجل الصحة العامة ونظافة البيئة.

وتوجه، في ختام الخطبة، بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الله فقيدي الوطن المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يحفظ الله دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من كل سوء، وأن ينعم على دولتنا وسائر البلاد الإسلامية بنعمة الأمن والأمان.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأقيمت صلاة العيد في عدد من المصليات والجوامع في مختلف مدن ومناطق وقرى الإمارة.