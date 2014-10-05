سعود بن صقر يتقبل تهاني الشيوخ وكبار المسؤولين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر خزام صباح أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك. فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية الذين قدّموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك. حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الموانئ والجمارك، رئيس المنطقة الحرة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ.

صلاة العيد

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، أدى مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الموانئ والجمارك، رئيس المنطقة الحرة، والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

مبادرات وسمات

وأشار فضيلة الشيخ محمد عبدالله سبيعان، إمام وخطيب مسجد الشيخ راشد بن سعيد بمنطقة الرمس برأس الخيمة، في خطبته إلى العديد من المبادرات والخصائص والسمات التي لا بد أن يتحلى بها الفرد والمجتمع، إضافة إلى فضائل فريضة الحج وقضايا الأسرة ومكارم الأخلاق، معدداً بعض الدروس التي ينبغي أن يتعلمها المسلمون ويستفيدوا منها.

وقال فضيلته «إن هذا اليوم يوم عيد الأضحى الذي يعد يوم فرح وحبور، يوم عبادة وعمل ونسك ودعاء، فهذا يوم الصفاء والصدق، يوم الحب والوفاء، يوم البذل والعطاء وإدخال البهجة والسرور على الأهل والجيران وإصلاح ذات البين بين المسلمين، فهو بحق أعظم الأيام». وأضاف «أن يوم النحر الأكبر يأتي اقتداء بهدي أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، وتيمناً بسنة رسولنا الأكرم، محمد صلى الله عليه وسلم».

وفي نهاية الخطبة، ابتهل الخطيب بالدعاء للمولى عز وجل، أن يحفظ الله الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان، وأن يمنّ على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وترحم على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراهما، وأسكنهما فسيح جناته.

وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة، تبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالعيد المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين.