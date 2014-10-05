المعلا يتقبل تهاني المسؤولين والقناصل والمواطنين

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين، أمس بقصر سموه، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وقناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك. كما أدى سموه صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد في أم القيوين، وإلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وعبر القناصل المعتمدون لدى الدولة عن أطيب التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله العلى القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر المقابلة الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تهاني العيد

واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس بقصر سموه جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركات في ظل القيادة الرشيدة للدولة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين أيضاً التهاني والتبريكات من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة أم القيوين والإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب وإدارة الدفاع المدني.

حضر المقابلات الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

صلاة العيد

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد بأم القيوين. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة الى جانب سموهما، الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ محمد بن راشد المعلا رئيس دائرة المتاحف والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري الذي أوصاهم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والعلانية والعمل بما يحب ويرضى.

وقال الخطيب إن هذا يوم عيد، يوم أغر سعيد، يوم فرح وسرور وطاعة وحبور، إنه يوم عيد الأضحى المبارك أعظم الأيام عند الله تعالى، مشيراً إلى أن أفضل عمل يتقرب به المسلمون إلى ربهم في هذا اليوم هو ذبح الأضاحي اتباعاً لسنة إبراهيم ومحمد عليهما السلام.

وقال إن العيد بشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة وطيب في القول وطلاقة في الوجه وزيارات وتفقد واستفسار ومهاتفة ومراسلة، ورحم الإنسان هو أولى الناس بالرعاية وأحقهم بالعناية وأجدرهم بالإكرام والحماية، وصلتهم بركة في الأرزاق وتوفيق في الحياة وعمارة للديار.

وأضاف في خطبته: عليكم أيها المسلمون أن تزينوا عيدكم بالتكبير وعموم الذكر، وأدخلوا السرور على أنفسكم وأهليكم، واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله وخشيته، وحافظوا على الصلوات الخمس، مشيراً إلى أن أداءها نور في الوجه والقلب، وصلاح للبدن والروح، وأنها تطهر القلوب وتكفر السيئات وتجلب الرزق والبركة.