حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في جامع الشيخ راشد

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمدينة عجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم إمارة عجمان للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين فضيلة حسين معين الحوسني مدير المعهد الإسلامي في عجمان، وقال إن اليوم هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى، وهو من أعظم الأيام عند الله تعالى، وقد حث عباده على اغتنام الباقيات الصالحات ووعدهم على ذلك وفير الأجر وجزيل الهبات.

وأضاف فضيلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة العيد: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»، وإنه ليس هناك عمل في هذا اليوم أجلّ ولا أفضل من النحر الذي هو سنة مؤكدة على كل مستطيع، مشيراً إلى أن وقت الأضحية يوم العيد وأيام التشريق، وسنة الأضحية الأكل منها والتصدق منها على الفقراء والمحتاجين والإهداء للأقارب والجيران، فالإطعام عبادة عظيمة تتعلق فيها الطاعة لله بالإحسان إلى الناس، ويظهر فيها تغلب المؤمن على شهواته ودواعي نفسه تغلباً يؤهله لمزيد من التقوى التي هي التحرج من المساس بحدود الله ومحارمه وهي أسمى الغايات في أفق إصلاح الإنسان وصلاحه.

وتطرق إلى العديد من العبادات والخصائص والسمات التي لابد أن يتحلى بها الفرد والمجتمع، داعياً المسلمين إلى تقوى الله وحسن المعاملة والتواصل والتراحم فيما بينهم والتلاقي وعدم التقاطع والهجران، وضرورة تصفية النفس والقلب تجاه كل مسلم. وأشار إلى أهمية جعل الأعياد أيام طاعة لله وتوطيد العلائق بين الناس وتقوية التواصل بين الخلائق، فما أجمل أن يتواصل أفراد المجتمع فيما بينهم.

وقال إن هذا اليوم يوم عبادة وعمل ونسك ودعاء، إنه يوم الصفاء والصدق، يوم الحب والوفاء، يوم البذل والعطاء، يوم الإنفاق والعطف على الفقراء، إنه يوم تمسح فيه دمعة اليتيم، ويوم بر الوالدين وزيارة الأرحام والأقارب، وتفقد المساكين وزيارة المرضى وإدخال البهجة والسرور على الأهل والجيران.

تهاني وتبريكات

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لسموه موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه وشعب الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار رجالات الدولة والمسؤولين. كما تقبل سموه التهاني من العميد علي عبدالله علوان النعيمي قائد عام شرطة عجمان والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط العاملين بالإدارة.

قناصل

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مساء أمس بقصر الزاهر، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية بدبي الذين حضروا للسلام على سموه وتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد بادلهم صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم، فيما عبر أعضاء البعثات القنصلية عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، متمنين أن يعيدها الله عز وجل على سموه وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني بعيد الأضحى المبارك من عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأصحاب المؤسسات والهيئات العاملة في إمارة عجمان وكبار المسؤولين، وجمع غفير من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع شيوخ القبائل ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين ومن فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة المباركة.

حضور

تقبل التهاني إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.