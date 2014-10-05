حاكم الشارقة يستقبل جموع المهنئين

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، الذين توافدوا على قصر البديع العامر عقب أداء صلاة العيد لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، متمنين لسموه موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات باليمن والخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالبركة والرفعة والازدهار.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، من عدد من الشيوخ ومن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، ومن السيد علي الهاشمي المستشار الديني في وزارة شؤون الرئاسة، ومن معالي أحمد حميد الطاير.

كما تقبل سموه التهاني أيضاً من كبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي لإمارة الشارقة، ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وكبار ضباط الشرطة، يتقدمهم اللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، والهيئات العلمية والثقافية، ووفد من جامعة الشارقة، يتقدمهم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ووفد الجامعة الأميركية في الشارقة يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور بيون شيرفيه،وشيوخ القبائل وجموع المواطنين والمقيمين.

حضور

حضر الاستقبالات الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي، والشيخ صقر بن راشد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي.

كما حضر الاستقبالات عبد الرحمن الهاجري رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة.

صلاة العيد

وفي وقت سابق من صباح أمس، أدى صاحب السمو حاكم الشارقة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن صقر القاسمي.

كما أدى الصلاة أيضاً معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، إلى جانب عدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد، وجمع غفير من المصلين من أبناء الدولة والجاليات العربية والإسلامية.

خطبة

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة والمصلون إلى خطبة صلاة عيد الأضحى، حيث دعا الخطيب المصلين إلى لزوم تقوى الله والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بتعاليم الدين الحنيف، داعياً إياهم لحمل الأمانة التي كلفهم الله بحملها، والمشاركة في إعمار البشرية ونشر الدين الإسلامي، وإعطاء الصورة الحقيقة عن الدين وتعاليمه السمحة، والتحلي بالأخلاق والآداب التي أكد عليها الإسلام، ومنها الحفاظ على الروابط والصلات بين أبناء المجتمع، من خلال صلة الرحم وترك القطيعة والتدابر.

كما دعاهم لاغتنام هذه الأيام المباركة في العمل على إسعاد من حولنا، والحرص على تأدية الحقوق والواجبات التي يجب على المسلم تأديتها، ومنها بر الوالدين. واختتم الخطيب خطبته بدعاء للمولى عز وجل أن يديم الله على الإمارات الأمن والأمان، ويوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع. وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع مهنئيه من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.