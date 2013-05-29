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وقفة احتجاجية للمعلمين أمام محكمة شمال القاهرة للمطالبة بصرف مكافأة الإشراف على الانتخابات

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وقفة احتجاجية للمعلمين أمام محكمة شمال القاهرة للمطالبة بصرف مكافأة الإشراف على الانتخابات وقفة احتجاجية للمعلمين أمام محكمة شمال القاهرة للمطالبة بصرف مكافأة الإشراف على الانتخابات
"السروجي": نخاطب الإدارات التعليمية لسرعة الانتهاء من كشوف المشاركين في الانتخابات وإرسالها للجهات المختصة

كتب : توفيق شعبان منذ 19 دقيقة

نظم عشرات المعلمين في الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة شمال القاهرة في العباسية، اعتراضا على عدم صرف المكافآت المالية المستحقة مقابل إشرافهم على الانتخابات الرئاسية الماضية.

ودخل المستشار وحيد السعيد، نائب رئيس المحكمة، في محاولة للتهدئة ومعرفة أسباب الوقفة، بعد أن وقف عدد من المحتجين أمام مكتب المستشار عادل إدريس، رئيس المحكمة، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لحل أزمتهم.

وأكد نائب رئيس المحكمة أن المحكمة ليست على علم بأسماء المشاركين منهم في عملية الإشراف، وأن الإدارات التعليمية لم ترسل حتى الآن كشوف أسمائهم.

ومن جانبه، أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة متضامنة مع حقوق المعلمين والإداريين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن.

وأوضح السروجي أن إشكالية توفير مستحقات المعلمين وصرفها تختص بها اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الإدارة المحلية ووزارة الداخلية، مشددا على أن الوزارة ستخاطب الإدارات التعليمية لسرعة تجهيز كشوف أسماء المشاركين في الانتخابات الرئاسية السابقة، والتأكد من إرسالها للجهات المختصة لتسليم المعلمين مستحقاتهم.

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