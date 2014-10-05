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محققو ال«إف.بي.آي» يساعدون في البحث عن الطالب السعودي المفقود

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محققو ال«إف.بي.آي» يساعدون في البحث عن الطالب السعودي المفقود محققو ال«إف.بي.آي» يساعدون في البحث عن الطالب السعودي المفقود

    أعلنت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي أن المكتب انضم للبحث عن الطالب الجامعي السعودي عبدالله عبداللطيف القاضي (23 عاماً) الذي فقد من منزله بكاليفورنيا الشهر الماضي ولم يرَ منذ ذلك الحين.

وقالت شرطة لوس أنجليس إن آخر مرة شوهد فيها الطالب القاضي في منزله في ضاحية ريسيدا بلوس أنجليس قرابة ظهر يوم 17 سبتمبر/ أيلول. وأوضحت لورا إيميلر المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي أن المكتب بدأ المساعدة في البحث بناء على طلب من شرطة لوس أنجليس. وأضافت "ان مشاركة المكتب في تقديم موارد حول طلب في قضايا اختفاء الأشخاص أمر طبيعي".

وأحجمت إيميلر عن مناقشة المزيد من التفاصيل حول اشتراك مكتب التحقيقات الاتحادي لأن رجال مباحث من شرطة لوس أنجليس هم من يقودون التحقيق.

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