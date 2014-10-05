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قائد التحالف ضد «داعش»: ضرباتنا أسهمت في وقف تقدم التنظيم في العراق وسوريا

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قائد التحالف ضد «داعش»: ضرباتنا أسهمت في وقف تقدم التنظيم في العراق وسوريا قائد التحالف ضد «داعش»: ضرباتنا أسهمت في وقف تقدم التنظيم في العراق وسوريا

داعش

أكد منسق التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، الجنرال جون آلن، فاعلية الضربات الجوية التي تم تنفيذها حتى الآن ضد داعش، قائلا: إن الكثير من الضربات الجوية أبطأت وأوقفت وتيرة تقدم التنظيم الارهابي داخل الأراضي العراقية والسورية.

وأضاف آلن، في تصريحات صحفية خلال جولته الحالية بالمنطقة لدعم التحالف الدولي ضد داعش، إن بعض الضربات الجوية ساهمت في استعادة سد الموصل والحفاظ على السيطرة العراقية على سد الحديثة. كما عززت تلك الضربات الهجمات المضادة الى تقوم بها القوات العراقية ضد داعش.

غير أن المبعوث الرئاسي الأمريكي، للتحالف ضد داعش اعترف بضرورة مواصلة الجهود لتنسيق تدفق المعلومات اللازمة لإنجاح الضربات الجوية من خلال مزيد من التشاور مع القيادة العراقية حول الأهداف التي يتعين ضربها.

ومن ناحية أخرى، أوضح الجنرال آلن، أنه ليس طرفا في اتخاذ قرار بشان تحديد موقع مقر قيادة التحالف الدولي قائلا انه مازال في مرحلة بناء التحالف وتدعيمه وهناك حاجة لمزيد من الوقت لتحديد ما اذا سيكون مقر القيادة في العراق او الكويت.

يأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير صحفية انه تم اختيار الكويت لتكون مقرا لقيادة التحالف الدولي ضد داعش.

أ ش أ

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