الإعلامى رامي رضوان يتعرض لحادث سرقة في أحد الفنادق الشهيرة بمصر الجديدة

تعرض الإعلامى رامى رضوان، مُقدم برنامح “صباح أون” على قناة “ONTV”، إلى حادث سرقة فى أحد الفنادق الكبرى.

وكتب “رضوان” عبر حسابه على “تويتر”: “للأسف الشديد تعرضت لواقعة سرقة في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة وكان المسئولون في الفندق قمة في الخيبة والفشل تمت سرقة مبلغ مالى و٢ هاتف محمول، والايباد الخاص بي، هناك تواطؤ شديد من إدارة الفندق وسوف يدفعون الثمن، كيف يمكن أن يكون هناك تسييب امني لهذه الدرجة في فندق المفترض انه محترم”.

وتابع رضوان: “ فندق فيرمونت هليوبوليس يعمل به حفنة من الحرامية..طبقا للواقعه التي تمت وتختذل المسئولين فيه،وقد علمت أن هذه ليست الواقعة الأولى هناك”، وتحرر المحضر رقم ٢١١٤٨،جنح النزهة.