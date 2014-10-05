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بالصور.. «بيكسي كورتيس» الطفلة الأكثر ثراءًا على «انستجرام»

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بالصور.. «بيكسي كورتيس» الطفلة الأكثر ثراءًا على «انستجرام» بالصور.. «بيكسي كورتيس» الطفلة الأكثر ثراءًا على «انستجرام»

حققت نجمة المواقع الاجتماعية، الطفلة “بيكسي كورتيس”،  شهرة كبيرة على موقع انستجرام، بعدما وصل عدد متابعيها إلى 80 ألف متابع على الرغم من أنها لم تتجاوز سن الثالثة.

وقد سافرت ”بيكسي كورتيس”،  الأسبوع الجاري، إلى هوليود، مدينة النجوم، للترويج لعلامة تجارية لأكسسوارات الشعر الخاصة بالأطفال والتي تملكها والدتها روكسي.

ووصفتها الصحافة العالمية بأنها ”الطفلة الأكثر ثراءا” على انستجرام، حيث ظهرت في صورها الأخيرة وهي تتسوق في لوس أنجلس، مرتدية ملابس لعلامات فاخرة منها لدولتشي غابانا، ورالف لوران وغوتشي، حتى أنها ظهرت داخل سيارة صغيرة فخمة بجوار سيارة والدتها.

شاركت “ثرية انستجرام” في العديد من البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام للترويج لمنتجات والدتها، وتتضمن رحلتها إلى لوس أنجلس إلتقاط صور لنشرها على حسابها في انستجرام بهدف الترويج للتسوق في المدينة لغيرها من الأطفال ووالداتهم.

وتتقاضى الطفلة مقابل عملها “الترفيهي” 200 دولار على كل صورة تنشرها. وتقول والدتها أن بيكسي عندما تكبر ستكون لديها ثروة وامبراطورية استحقتها بجدارة.

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