أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إجراء خمس عمليات قلب مفتوح وسبع حالات قسطرة قلبية في المشاعر المقدسة

Google+ Print

الرياض - محمد الحيدر

    أوضحت وزارة الصحة أن (70721) مريضاً من حجاج بيت الله الحرام راجعوا المرافق الصحية بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال الأيام الأربعة الماضية حيث قدمت المستشفيات خدماتها العلاجية ل (22011) مريضاً، فيما استفاد (48710) مرضى من الرعاية الصحية الأولية بالمراكز الصحية خلال هذه الفترة. وأعلنت الوزارة أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أجرت خلال يوم أمس (7) عمليات قسطرة قلبية و(121) غسيل كلى و(7) عمليات مناظير ليصل إجمالي هذه العمليات خلال الأيام الأربعة الماضية فقط (82) عملية قسطرة قلبية، (349) غسيل كلى و(23) مناظير، و(5) عمليات قلب مفتوح. ويأتي ذلك في إطار الخدمات الصحية المتقدمة والبرامج النوعية المتخصصة التي أدخلتها وزارة الصحة لإنقاذ الحياة ضمن برامجها المتطورة لرعاية حجاج بيت الله الحرام صحيا وأشار البيان الإحصائي اليومي للوزارة إلى أن العيادات الخارجية للمستشفيات قدمت خدماتها ل (15751) مريضاً فيما استفاد (6260) مريضاً من الخدمات الإسعافية. وأفاد البيان أن (424) مريضاً تم تنويمهم بالمرافق الصحية بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال هذه الأيام فيما غادر (368) مريضاً ليصل إجمالي المنومين المتبقين بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة حتى يوم أمس الأربعاء (355) مريضاً.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية