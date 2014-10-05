إجراء خمس عمليات قلب مفتوح وسبع حالات قسطرة قلبية في المشاعر المقدسة

الرياض - محمد الحيدر

أوضحت وزارة الصحة أن (70721) مريضاً من حجاج بيت الله الحرام راجعوا المرافق الصحية بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال الأيام الأربعة الماضية حيث قدمت المستشفيات خدماتها العلاجية ل (22011) مريضاً، فيما استفاد (48710) مرضى من الرعاية الصحية الأولية بالمراكز الصحية خلال هذه الفترة. وأعلنت الوزارة أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أجرت خلال يوم أمس (7) عمليات قسطرة قلبية و(121) غسيل كلى و(7) عمليات مناظير ليصل إجمالي هذه العمليات خلال الأيام الأربعة الماضية فقط (82) عملية قسطرة قلبية، (349) غسيل كلى و(23) مناظير، و(5) عمليات قلب مفتوح. ويأتي ذلك في إطار الخدمات الصحية المتقدمة والبرامج النوعية المتخصصة التي أدخلتها وزارة الصحة لإنقاذ الحياة ضمن برامجها المتطورة لرعاية حجاج بيت الله الحرام صحيا وأشار البيان الإحصائي اليومي للوزارة إلى أن العيادات الخارجية للمستشفيات قدمت خدماتها ل (15751) مريضاً فيما استفاد (6260) مريضاً من الخدمات الإسعافية. وأفاد البيان أن (424) مريضاً تم تنويمهم بالمرافق الصحية بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال هذه الأيام فيما غادر (368) مريضاً ليصل إجمالي المنومين المتبقين بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة حتى يوم أمس الأربعاء (355) مريضاً.