الحجاج المنومون في مستشفيات المشاعر: شكراً لحكومة خادم الحرمين

شكر الحجاج المنومون في مستشفيات المشاعر المقدسة، حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل مساعدتهم لأداء فريضة الحج.

وأكد المرضى القادمون في قافلة المدينة المنورة الذين تم تنويمهم في مستشفى عرفات العام يوم أمس والبالغ عددهم 32 مريضاً، أن وزارة الصحة اعتنت بهم منذ نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للوزارة.

وقال الحاج «سليم السمان» 63 عاماً «ألماني الجنسية»: «إن الجهود المميزة التي قامت بها وزارة الصحة والتي تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لهي دليل واضح على الاهتمام الكبير الذي يجده الحاج»، مضيفاً أنه «كان يعاني من نزيف داخلي وأجريت له عملية جراحية ناجحة وأتمتع ولله الحمد بصحة جيدة».

من جانبه، قال الحاج اللبناني 73 عاماً «ديب الحجار»: «كنت أعاني من الآم في القلب وخشيت أن يفوتني حج هذا العام خاصة وقد وصلت إلى المدينة المنورة وتعرضت لهذه الآلام، ولكن ولله الحمد وزارة الصحة قامت مشكورة بنقلي من المدينة المنورة إلى مستشفى عرفات وقدمت لي الرعاية الصحية المتكاملة وأنا الآن استعد ليوم عرفة وأنا في صحة وعافية».

وتطرق الحاج «محمد نور» 55 عاماً من بنجلاديش إلى الجهود الصحية التي قدمتها له وزارة الصحة منذ أن تعرض لآلام في القلب، حيث قرر له الأطباء إجراء عملية قلب مفتوح، وبعد ذلك تم نقله بواسطة سيارات إسعاف وزارة الصحة إلى مستشفى عرفات، ويقول الحاج: «سوف أُخصص اغلب الوقت في يوم عرفة للدعاء لخادم الحرمين الشريفين ولحكومته الرشيدة ولكافة العاملين في وزارة الصحة على ما بذلوه من جهود كانت سببا بفضل الله في إكمالنا لنسك الحج».

وأوضح الحاج «بكري محمد» سوداني يبلغ من العمر 60 عاماً انه تعرض لالتهابات في الرئة وبعدها تم تنويمه في المدينة المنورة ثم نقل عبر سيارات إسعاف وزارة الصحة إلى مستشفى عرفات لإكمال فريضة الحج، وقال: «كنت في الماضي أتابع الجهود التي تقدمها المملكة في الحج وخاصة وزارة الصحة وكنت دائماً أدعوا لهم بالتوفيق والسداد وأما الآن فإني أعيش التجربة شخصياً والحقيقة أن لساني يعجز عن رد الجميل الذي قدم لي ولكافة حجاج بيت الله الحرام فجزاهم الله خيراً وجعل ذلك في ميزان حسنات العاملين في وزارة الصحة».