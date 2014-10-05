أمير الرياض يتقدم المصلين في صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم، صباح أمس، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين بمنطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادلهم سمو الأمير تركي بن عبدالله التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بعد ذلك تناول الجميع وجبة الإفطار على مائدة سموه.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فهد.

كما حضر الاستقبال المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ووكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلّين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والعمل على طاعته واجتناب نواهيه، داعيًا إلى الإيمان بالله والصبر على كل ما يمر به الإنسان من منازل الدنيا وذلك احتسابا عند الله. وأشار إلى فضل هذا اليوم المبارك الذي ينحر فيه المسلمون أضاحيهم تقرباً إلى الله وتحقيقاً للتوحيد الخالص لله عز وجل وإتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على أمتنا الإسلامية وهي تنعم بكل خير وعز وتمكين.

وقد أدّى الصلاة مع سمو أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمنطقة الرياض.