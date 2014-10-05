أمانة الرياض تزيل 21 مسلخاً عشوائياً وتضبط 23 عاملاً مخالفاً

أزالت فرق امانة منطقة الرياض الميدانية أمس السبت 21 مسلخا عشوائيا مخالفا شمال العاصمة وتحديدا في مخرج 5 وفي شارع ابوبكر الصديق وطريق الامير سلمان وطريق انس بن مالك وذلك خلال الحملة على المسالخ العشوائية التي شملت كافة احياء العاصمة. كما ضبطت الفرق الميدانية 23 عاملا مخالفا يمارسون الذبح العشوائي في تلك الاماكن حيث تم تسليمهم للجهات الامنية، فيما صادرت اعداد كبيرة من السواطير والسكاكين التي كانت تستخدم من قبل العمالة المخالفة في ذبح الاضاحي.

وشارك في الحملة بلدية الشمال ب 10 فرق والادارة العامة للراحة والسلامة ووحدة دوريات الامانة بثلاث فرق والدوريات الامنية بفرقتين وادارة النظافة بالامانة.