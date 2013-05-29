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"التعليم": تأجيل بث قناة "زدني" للعام الدراسي الجديد لخلافات فنية مع "الإعلام"

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"التعليم": تأجيل بث قناة "زدني" للعام الدراسي الجديد لخلافات فنية مع "الإعلام" "التعليم": تأجيل بث قناة "زدني" للعام الدراسي الجديد لخلافات فنية مع "الإعلام"
"السروجي": بث مراجعات الثانوية العامة من خلال القناة الحالية حتى لا يضر الطلاب

كتب : توفيق شعبان منذ 3 دقائق

أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن قرار البدء في بث قناة "زدني" التعليمية الجديدة، والتي كان من المنتظر بدء العمل بها قبل بداية امتحانات الشهادات المحلية لبث المراجعات، تم تأجيلها إلى بداية العام الدراسي المقبل في شهر سبتمبر.

وأشار السروجي، إلى أن السبب في هذا التأجيل هو عدم الانتهاء من بعض الأجزاء الفنية في البروتوكول الموقع بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الإعلام، وتحديدا في التفصيلات الخاصة بإدارة القناة، والتي ترغب وزارة التعليم في توليها، وأيضا لم يتم الاتفاق على كيفية وطرق التمويل.

وقال السروجي، إن الوزارة خصصت من جهتها 5 ملايين جنيه كتمويل سنوي للقناة الجديدة، موضحا أنه يتم بث برامج المراجعات حاليا على القناة التعليمية التي تم الاتفاق على استمرار عملها حتى لا يضر الطلاب من ذلك، مضيفا أنه سيتم بث مراجعات ما قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة من خلال هذه القناة.

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