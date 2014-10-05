أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العاصمة تبتهج بالعيد الكبير والسكّان يوثقون فرحهم عبر جوالاتهم

Google+ Print
العاصمة تبتهج بالعيد الكبير والسكّان يوثقون فرحهم عبر جوالاتهم العاصمة تبتهج بالعيد الكبير والسكّان يوثقون فرحهم عبر جوالاتهم

الرياض –عبدالله الحسني تصوير- حاتم عمر ومعاذ اليحيى

    لم يشأ سكان العاصمة أن تمر مناسبة الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك مروراً عادياً فالعيد الذي يتفق الجميع على أنه العيد الكبير والمناسبة الدينية العظيمة التي يترقبها المسلمون في جميع أرجاء العالم الإسلامي للاحتفاء بها كما يليق بروحانيتها.

لذلك فلم يكن المنظر الجميل الذي شهدته طرقات العاصمة وجوامعها وساحاتها وحدائقها المنتشرة غريباً إذ تدفقت مئات الأُسر من منازلها قاصدة الجوامع لأداء صلاة العيد ومنها

ساحات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض وكذلك قصر الحكم التي شهدت توافد العديد من المواطنين والمقيمين الذين فضلوا أداء واجب المعايدة وسط أجواء احتفائية جميلة من الأسر سواء المواطنين أو المقيمين الذين اصطحبوا أطفالهم ووثقوا لحظات الفرح عبر هواتفهم المحمولة وتابدلوا عبارت التهنئة والتبريكات بهذا العيد داعين الله الكريم أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

«الرياض» تنقلت في مواقع عديدة في العاصمة ووثقت جانباً من هذا الفرح بين سكان العاصمة من مواطنين ومقيمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية