بطل الدوري الجزائري أخر موسمين يظهر في سباق مدربي الزمالك

تتواصل العروض على مجلس إدارة نادي الزمالك وتقديم السير الذاتية للمدربين، وآخرهم الفرنسي هيوبرت فيلود المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري.

هيوبرت فيلود نجح في التتويج بالدوري الجزائري مع فريقين مختلفين في الموسمين الماضيين، مع وفاق سطيف في 2013، واتحاد العاصمة تُوج بكأس السوبر والدوري 2013 و2014.

وعلم FilGoal.com أن أحد الوكلاء قام بعرض المدرب الفرنسي صاحب الـ55 عاما.

ويتقاضى فيلود 35 ألف دولار وهو ما يناسب ما وضعه الزمالك كحد أقصى للمدرب.

ودرب فيلود منتخب توجو في الفترة من 2009 وحتى 2010 بجانب عدة أندية فرنسية، قبل الانتقال إلى المغرب وتدريب حسنية أغادير ثم التوجه للجزائر ومن ثم التألق.