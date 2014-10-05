وفاة دكتاتور هايتي السابق جان كلود دوفالييه

توفي دكتاتور هايتي المخلوع، جان كلود «بيبي دوك» دوفالييه، متأثرًا بأزمة قلبية، السبت، لتطوى صفحات كتاب مملكة سياسية سيئة السمعة اشتهرت

> بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في أفقر بلد في نصف الكرة الغربي.

وأكد رينولد جورجيس، محامي «دوفالييه»، وفاته عن عمر ناهز 63 عامًا.

ورث دوفالييه الحكم عن والده فرانسوا «بابادوك» دوفالييه عام 1971 وعمره 19 عامًا، لكنه فر إلى المنفى عام 1986 إثر اندلاع ثورة شعبية أنهت حكمه وحكم أبيه، الذي استمر 28 عامًا.

وبعد أن أمضى 25 عامًا في فرنسا، عاد «دوفالييه» إلى بلاده الواقعة في البحر الكاريبي، في يناير عام 2011، واحتجز لفترة قصيرة بتهم الفساد والسرقة وسوء استغلال الأموال.

وقضت محكمة في هايتي، في فبراير، بضرورة توجيه اتهامات لـ«دوفالييه» بارتكاب جرائم بحق الانسانية بموجب القانون الدولي، ويتعين أيضًا تحميله مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الشرطة أثناء حكمه.

ونفى «دوفالييه» مرارًا أي مسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبت أثناء توليه السلطة.