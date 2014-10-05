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الإفراج عن رهينة بريطاني كان محتجزًا لدى «جيش الإسلام» في ليبيا

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن الرهينة البريطاني، ديفيد بولام، الذي كانت تحتجزه في ليبيا جماعة اسلامية متطرفة أطلق سراحه وعاد إلى بلاده.

وذكرت الخارجية البريطانية أن «بولام بخير وعلى ما يرام، وقد عاد إلى أسرته من دون إعطاء مزيد من التفاصيل».

وكان بولام يعمل أستاذًا في المدرسة الأوروبية ببنغازي وقد اختطفته مجموعة إسلامية متطرفة واحتجزته رهينة.

وفي الأسبوع الماضي، نشر خاطفو بولام شريط ظهر فيه الرهينة وهو يناشد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، التدخل لإطلاق سراحه.

وسجل شريط الفيديو في 28 أغسطس الماضي، ونشرته جماعة تطلق على نفسها اسم «جيش الإسلام»، ولكن مركز سايت الأمريكي لرصد المواقع الجهادية، الذي نشر بدوره هذا الشريط لم يتمكن من التحقق من صحة مصدره، كما قال يومها.

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