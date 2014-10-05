سليماني يقود لشبونة لفوز رباعي في غياب شيكابالا وربيعة

(إفي): حافظ سبورتنج لشبونة على سجله دون هزيمة في بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، وحقق اليوم السبت فوزا كبيرا على مضيفه المتواضع بينافييل برباعية بيضاء في الجولة السابعة، بفضل تألق المهاجم الجزائري إسلام سليماني.

وتأخر انتصار (الأسود) بقيادة المدرب روي باتريسيو إلى الشوط الثاني، عندما سجل سليماني هدفين سريعين (ق69 و71).

وأكمل الرباعية الكولومبي فريدي مونتيرو (ق82) ولويس ناني المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي (ق85).

وسمحت النقاط الثلاث لسبورتنج بالاقتراب من قمة غريمه بنفيكا، المتصدر برصيد 16 نقطة، حيث يحتل الآن المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويحتل بينافييل المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط.

وغاب الثنائي المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورامي ربيعة لاعبا سبورتنج لشبونة عن اللقاء، الأول بسبب الإيقاف من قبل فريقه والثاني للإصابة.