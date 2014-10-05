أخبار عاجلة

انتظروا النجمة المتألقة أصالة في قعدة رجالة مع شريف وإياد ومكسيم الأحد الـ 9 مساءً -
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة -
خاص مع سيف: أخر الأخبار والتفاصيل حول النادي الأهلي -
مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الهجوم الكيميائي في سوريا -
الرئيس الفرنسي: النظام السوري يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في إدلب -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة -
احذر «3 أطعمة» تؤذي الملائكة وتحرمك ثواب صلاة الجماعة في المسجد -
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج -
انتظروا النجم حميد الشاعري في حلقة خاصة من تع اشرب شاي مع غادة عادل الإثنين الـ 9 مساءً -
القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سليماني يقود لشبونة لفوز رباعي في غياب شيكابالا وربيعة

Google+ Print
سليماني يقود لشبونة لفوز رباعي في غياب شيكابالا وربيعة سليماني يقود لشبونة لفوز رباعي في غياب شيكابالا وربيعة

(إفي): حافظ سبورتنج لشبونة على سجله دون هزيمة في بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، وحقق اليوم السبت فوزا كبيرا على مضيفه المتواضع بينافييل برباعية بيضاء في الجولة السابعة، بفضل تألق المهاجم الجزائري إسلام سليماني.

وتأخر انتصار (الأسود) بقيادة المدرب روي باتريسيو إلى الشوط الثاني، عندما سجل سليماني هدفين سريعين (ق69 و71).

وأكمل الرباعية الكولومبي فريدي مونتيرو (ق82) ولويس ناني المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي (ق85).

وسمحت النقاط الثلاث لسبورتنج بالاقتراب من قمة غريمه بنفيكا، المتصدر برصيد 16 نقطة، حيث يحتل الآن المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويحتل بينافييل المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط.

وغاب الثنائي المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورامي ربيعة لاعبا سبورتنج لشبونة عن اللقاء، الأول بسبب الإيقاف من قبل فريقه والثاني للإصابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع