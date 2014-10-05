نائب رئيس الوزراء البريطاني يتهم وزير الخزانة بخفض العجز على حساب الفقراء

اتهم نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج اليوم السبت وزير الخزانة ‏جورج أوزبورن بخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء ، في هجوم من كليج على الإجراءات ‏التقشفية التي اتخذتها الحكومة.‏

ووصف زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين ، قبل كلمته في مؤتمر حزبه السنوي في ‏جلاسجو ، ادعاء حزب المحافظين بأنهم متعاطفون مع الفقراء ، بأنها أكذوبة.

> وقال كليج لصحيفة (ذي تايمز البريطانية) لا يمكن القول بأن المحافظين (متعاطفين) إذا قلت ‏أنه سيتم تعديل الموازنة على ظهور الفقراء ، وأضاف ” القول بأنك لا تتوقع أن يدفع الأثرياء قرشا إضافية للتخلص من العجز أمر غير ‏عادي ، إنه أمر جاهل اقتصاديا أن تقول ذلك”.‏

وأشار الى أن حزب المحافظين تغير تماما منذ تشكل التحالف الحاكم في عام 2010 ، ‏وقال ” قالوا لنا انهم سيدافعون عن البيئة ، ولكن ليسوا كذلك ، وقالوا انهم لن يناقشوا موضوع ‏الخروج من الاتحاد الأوروبي ، ولكنه الموضوع الرئيسي الذي يتحدثون بشأنه ، قالوا انهم ‏يؤمنون بالحريات المدنية ويريدون القضاء عليها ، وأفهم سبب ما قاموا به ، انهم مرتاعون من حزب الاستقلال البريطاني”.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يستبعد فيه رئيس حزب الليبراليين الديموقراطيين تيم فارون ‏التوصل الى تحالف آخر مع حزب المحافظين بعد الانتخابات العامة في مايو القادم.‏

وقال فالون ـ في تصريحات قبل انطلاق المؤتمر السنوي للحزب ـ ” أعتقد أن معظم أعضاء ‏حزب الليبراليين الديموقراطيين يتفقون على شيئين أن البقاء في الحكومة ينطوي على تحدي ‏أكثر من الانتقال الى المعارضة ، وأيضا عدم السماح لديفيد كاميرون أن يدير البلاد بمفرده”.‏

> أ ش أ