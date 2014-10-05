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نائب رئيس الوزراء البريطاني يتهم وزير الخزانة بخفض العجز على حساب الفقراء

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نائب رئيس الوزراء البريطاني يتهم وزير الخزانة بخفض العجز على حساب الفقراء نائب رئيس الوزراء البريطاني يتهم وزير الخزانة بخفض العجز على حساب الفقراء

اتهم نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج اليوم السبت وزير الخزانة ‏جورج أوزبورن بخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء ، في هجوم من كليج على الإجراءات ‏التقشفية التي اتخذتها .‏

ووصف زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين ، قبل كلمته في مؤتمر حزبه السنوي في ‏جلاسجو ، ادعاء حزب المحافظين بأنهم متعاطفون مع الفقراء ، بأنها أكذوبة.
> وقال كليج لصحيفة (ذي تايمز البريطانية) لا يمكن القول بأن المحافظين (متعاطفين) إذا قلت ‏أنه سيتم تعديل الموازنة على ظهور الفقراء ، وأضاف ” القول بأنك لا تتوقع أن يدفع الأثرياء قرشا إضافية للتخلص من العجز أمر غير ‏عادي ، إنه أمر جاهل اقتصاديا أن تقول ذلك”.‏

وأشار الى أن حزب المحافظين تغير تماما منذ تشكل التحالف الحاكم في عام 2010 ، ‏وقال ” قالوا لنا انهم سيدافعون عن البيئة ، ولكن ليسوا كذلك ، وقالوا انهم لن يناقشوا موضوع ‏الخروج من الاتحاد الأوروبي ، ولكنه الموضوع الرئيسي الذي يتحدثون بشأنه ، قالوا انهم ‏يؤمنون بالحريات المدنية ويريدون القضاء عليها ، وأفهم سبب ما قاموا به ، انهم مرتاعون من حزب الاستقلال البريطاني”.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يستبعد فيه رئيس حزب الليبراليين الديموقراطيين تيم فارون ‏التوصل الى تحالف آخر مع حزب المحافظين بعد الانتخابات العامة في مايو القادم.‏

وقال فالون ـ في تصريحات قبل انطلاق المؤتمر السنوي للحزب ـ ” أعتقد أن معظم أعضاء ‏حزب الليبراليين الديموقراطيين يتفقون على شيئين أن البقاء في الحكومة ينطوي على تحدي ‏أكثر من الانتقال الى المعارضة ، وأيضا عدم السماح لديفيد كاميرون أن يدير البلاد بمفرده”.‏
> أ ش أ

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