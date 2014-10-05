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الاتحاد العام للمصريين فى النمسا يقيم حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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الاتحاد العام للمصريين فى النمسا يقيم حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الاتحاد العام للمصريين فى النمسا يقيم حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أقام الاتحاد العام للمصريين فى النمسا مساء اليوم حفلا فنيا ترفيهيا بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
> شارك فى الحفل لفيف من الأسر المصرية المقيمة فى النمسا ، وتضمن عروضا غنائية تضمنت أغانى التراث والأغانى الوطنية ، وشهدت تفاعلا واسعا من الحضور خاصة على أنغام المطرب العراقى صفاء روميه.
> أشرف على الحفل مجلس ادارة الإتحاد برئاسة أحمد سليمان ومحمود الأسيوطى نائبى الرئيس ، الى جانب الدكتور حسن موسى النائب الأول لرئيس اتحاد المصريين فى الخارج والدكتور عصام البسيونى الأمين العام للإتحاد.
> وحرص مجلس الإدارة على تقديم التهنئة الى أبناء الجالية المصرية فى النمسا ، معربا عن تمنياته بأن يتحقق الأمن والسلام والتنمية لمصر خلال الفترة المقبلة.

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