الاتحاد العام للمصريين فى النمسا يقيم حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أقام الاتحاد العام للمصريين فى النمسا مساء اليوم حفلا فنيا ترفيهيا بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

> شارك فى الحفل لفيف من الأسر المصرية المقيمة فى النمسا ، وتضمن عروضا غنائية تضمنت أغانى التراث والأغانى الوطنية ، وشهدت تفاعلا واسعا من الحضور خاصة على أنغام المطرب العراقى صفاء روميه.

> أشرف على الحفل مجلس ادارة الإتحاد برئاسة أحمد سليمان ومحمود الأسيوطى نائبى الرئيس ، الى جانب الدكتور حسن موسى النائب الأول لرئيس اتحاد المصريين فى الخارج والدكتور عصام البسيونى الأمين العام للإتحاد.

> وحرص مجلس الإدارة على تقديم التهنئة الى أبناء الجالية المصرية فى النمسا ، معربا عن تمنياته بأن يتحقق الأمن والسلام والتنمية لمصر خلال الفترة المقبلة.