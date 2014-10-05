إصابة 20 في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف والقبض على 18 شخصًا

وقعت مشاجرة بين عائلة العرب والقلابشة بمدنية إهناسيا في بني سويف، مساء السبت، بسبب خلافات الجيرة، حيث استخدما في مشاجرتهما العصي والشوم، مما أدى لإصابة 20 شخصًا من الجانبين.

وقال الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن «المشاجرة وقعت في مدينة إهناسيا منذ ساعة، وتم نقل المصابين لمستشفى إهناسيا المركزي، وتم علاج 18 شخصًا واحتجاز 2 أحدهما في مستشفى الرمد والثاني في إهناسيا، حيث أصيب في ظهره».

كان اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد خلف حسن، رئيس المباحث الجنائية، بخصوص الواقعة.

وانتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث، برئاسة المقدم، مصطفى أبوعقرب رئيس مباحث إهناسيا وتمت السيطرة على الموقف وضبط 18 شخصًا من العائلتين، فيما تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.