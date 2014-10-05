ضبط 61 مطلوبًا أمنيًا و 184 مخالفة مرورية بشمال سيناء

قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة أمنية على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، وأسفرت الحملة عن ضبط 61 من المطلوبين وضبط وتحرير 184 مخالفة مرورية.

على صعيد متصل قال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، السبت، أنه في مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 61 من المطلوبين والهاربين من تنفيذ أحكام من بينهم 30 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي و8 محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و14 محكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و4 محكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات المستأنفة، و5 محكوم عليهم بالمخالفة.

وأضاف المصدر أيضًا أنه تم ضبط وتحرير 184 مخالفة مرورية متنوعة وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.