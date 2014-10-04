زينة بطلة فيلم "الليلة الكبيرة" واستبعاد دنيا وجومانا

بعد ترشيحات عديدة لبطولة الفيلم الأضخم إنتاجياً في السينما المصرية، بميزانية تتجاوز الـ30 مليون جنيه، اختار المخرج سامح عبد العزيز الممثلة زينة لتكون بطلة فيلم "الليلة الأخيرة"، مستبعداً جومانا ودنيا سمير غانم.

ويقول المخرج سامح عبد العزيز لـ"سيدتي نت" إن الفيلم يشارك فيه أكثر من 20 ممثلاً، على رأسهم صفية العمري، التي تعود للتمثيل من جديد، وسميحة أيوب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ونيللي كريم، ووائل نور، وياسر جلال، وسليمان عيد، ونسرين أمين.

وأشار عبد العزيز إلى أنّه سيقوم بتصوير الفيلم عقب إجازة عيد الأضحى، داخل ديكور يتمّ تجهيزه؛ وذلك بعد أن انتهى من تصوير عدد كبير من المشاهد المتعلّقة بالمناطق الشعبيّة، موضحاً أنّه سوف يقوم بتركيبها مع مشاهد العمل.