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منى زكي تنجب طفلها الثاني بعد أن أخفت خبر حملها

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منى زكي تنجب طفلها الثاني بعد أن أخفت خبر حملها منى زكي تنجب طفلها الثاني بعد أن أخفت خبر حملها

السبت 04-10-2014 21:29

بعد أنّ تكتمت الفنانة المصرية منى زكي عن خبر حملها، أنجبت صباح اليوم طفلها الثاني، الذي أطلقت عليه اسم "سليم"، ليصبح لدى منى وزوجها الفنان أحمد حلمي طفلين، بعد طفلتهما الأولى "لي لي" التي تبلع من العمر 11 عاماً.

وكانت منى قد نفت مراراً ما تردد عن حملها، إلا أنها فاجأت الجميع بإنجابها، بعد فترة غياب عن الأضواء حيث أنها لم تُقدّم أي عمل تلفزيوني في شهر رمضان الفائت، كما إنها اعتذرت عن بعض التّجارب السينمائية دون أنّ تعلن عن السبب.

 

 

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